hightechgen

Цель: Разработчик программного обеспечения

Знания:

Языки программирования

C#, VB.NET, C/C++, Java, SQL, JavaScript, PHP

Методологии и технологии

OOAD, Design Patterns, UML, Refactoring, Unit Tests

ASP.NET, XML, HTML, CSS

Инструменты разработки

Visual Studio .NET, Borland C++Builder, IntellyJ IDEA, Rational Rose, Macromedia Flash MX

СУБД

MySQL, Microsoft Access

Опыт :

Удаленная работа, 05/2005 – 11/2005 - Различные проекты на ASP.NET (C#, VB.NET)

Дипломный проект, 02/2005 - 05/2005 -Распределенный Веб-Сервер с Балансировкой Нагрузки (Java)

Удаленная работа, 03/2004 - 05/2004 -Cистема поиска информации в Интернете (PHP+HTML+JavaScript+MySQL)

Программист в отделе Информационных Технологий при Техническом Университете Молдовы, 09/2003 - 12/2003 - Разработка программ для бухгалтерии(C++Builder+Sybase)

Образование:

Высшее - Технический Университет Молдовы, Кишинев, 2000-2005

Факультет - Вычислительная Техника и Микроэлектроника

Специальность - Информационные Технологии

Специализация - Системное и Прикладное Программирование

Форма обучения - очная

Языки Русский – родной

Английский – свободно

Личные качества: Целеустремленность, высокая обучаемость, честность, ответственность, дисциплинированность, не люблю оставлять дело незаконченным

Увлечения Спорт, особенно плавание