hightechgen

Цель: Разработчик программного обеспечения
Знания:
Языки программирования
C#, VB.NET, C/C++, Java, SQL, JavaScript, PHP
Методологии и технологии
OOAD, Design Patterns, UML, Refactoring, Unit Tests
ASP.NET, XML, HTML, CSS
Инструменты разработки
Visual Studio .NET, Borland C++Builder, IntellyJ IDEA, Rational Rose, Macromedia Flash MX
СУБД
MySQL, Microsoft Access
Опыт :
Удаленная работа, 05/2005 – 11/2005 - Различные проекты на ASP.NET (C#, VB.NET)
Дипломный проект, 02/2005 - 05/2005 -Распределенный Веб-Сервер с Балансировкой Нагрузки (Java)
Удаленная работа, 03/2004 - 05/2004 -Cистема поиска информации в Интернете (PHP+HTML+JavaScript+MySQL)
Программист в отделе Информационных Технологий при Техническом Университете Молдовы, 09/2003 - 12/2003 - Разработка программ для бухгалтерии(C++Builder+Sybase)
Образование:
Высшее - Технический Университет Молдовы, Кишинев, 2000-2005
Факультет - Вычислительная Техника и Микроэлектроника
Специальность - Информационные Технологии
Специализация - Системное и Прикладное Программирование
Форма обучения - очная
Языки Русский – родной
Английский – свободно
Личные качества: Целеустремленность, высокая обучаемость, честность, ответственность, дисциплинированность, не люблю оставлять дело незаконченным
Увлечения Спорт, особенно плавание