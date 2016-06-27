hilair

Артём hilair

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Создание продающего и современного дизайна Ваших сайтов!

Всем привет! Меня зовут Артем, мне 22 года и дизайном я занимаюсь более 6 лет.  

МОИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ 

- Разработка качественного и современного дизайна сайтов, сайты под ключ, иллюстрации, иконки и многое-многое другое Вы можете заказать у меня за разумную цену . 

- Работаю по 30% предоплате.

- Всегда веду конструктивный диалог, для четкого понимания Технического задания. 

- Не бросаю проект на половине, всегда доводим начатую работу до конца. 

- Делаю упор на правильность и удобность восприятия информации на сайте

ЭТАПЫ РАБОТЫ 

    • Вы пишите мне в любую удобную для вас сеть.
    • Заполняете бриф  и отправляете мне.
    • Мы договаривае
    • Вы пишите мне в любой удобный для вас сервис.мся о сайте и цене.
    • Предоплата 30%
    • В течение указанного времени я выполняю работу.
    • Остальные 70% суммы.
    • Я высылаю вам все psd, изображения, шрифты в удобной виде. =)
Скачать бриф на разработку сайта -  https://yadi.sk/i/E0yn9Vv6snQbv

Полное портфолио - www.behance.net/Solomatin

Способы оплаты: 

• Сбербанк, Альфа-банк, Тиньков, Промсвязьбанк 

• Яндекс, Вебмани, Киви 

• PayPal

Контакты 

Телефон: +7 (966) 789-95-55 

E-mail: [email protected]

Skype: hilair_s