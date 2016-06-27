Создание продающего и современного дизайна Ваших сайтов!

Всем привет! Меня зовут Артем, мне 22 года и дизайном я занимаюсь более 6 лет.

МОИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

- Разработка качественного и современного дизайна сайтов, сайты под ключ, иллюстрации, иконки и многое-многое другое Вы можете заказать у меня за разумную цену .

- Работаю по 30% предоплате.

- Всегда веду конструктивный диалог, для четкого понимания Технического задания.

- Не бросаю проект на половине, всегда доводим начатую работу до конца.

- Делаю упор на правильность и удобность восприятия информации на сайте

ЭТАПЫ РАБОТЫ

Вы пишите мне в любую удобную для вас сеть.



Заполняете бриф и отправляете мне.



Мы договаривае



Вы пишите мне в любой удобный для вас сервис.мся о сайте и цене.



Предоплата 30%



В течение указанного времени я выполняю работу.



Остальные 70% суммы.



Я высылаю вам все psd, изображения, шрифты в удобной виде. =)

Скачать бриф на разработку сайта - https://yadi.sk/i/E0yn9Vv6snQbv

Полное портфолио - www.behance.net/Solomatin

Способы оплаты:

• Сбербанк, Альфа-банк, Тиньков, Промсвязьбанк

• Яндекс, Вебмани, Киви

• PayPal

Контакты

Телефон: +7 (966) 789-95-55

E-mail: [email protected]

Skype: hilair_s