Всем привет! Меня зовут Артем, мне 22 года и дизайном я занимаюсь более 6 лет.
МОИ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ
- Разработка качественного и современного дизайна сайтов, сайты под ключ, иллюстрации, иконки и многое-многое другое Вы можете заказать у меня за разумную цену .
- Работаю по 30% предоплате.
- Всегда веду конструктивный диалог, для четкого понимания Технического задания.
- Не бросаю проект на половине, всегда доводим начатую работу до конца.
- Делаю упор на правильность и удобность восприятия информации на сайте
ЭТАПЫ РАБОТЫ
- Вы пишите мне в любую удобную для вас сеть.
- Заполняете бриф и отправляете мне.
- Мы договаривае
- Вы пишите мне в любой удобный для вас сервис.мся о сайте и цене.
- Предоплата 30%
- В течение указанного времени я выполняю работу.
- Остальные 70% суммы.
- Я высылаю вам все psd, изображения, шрифты в удобной виде. =)
Полное портфолио - www.behance.net/Solomatin
Способы оплаты:
• Сбербанк, Альфа-банк, Тиньков, Промсвязьбанк
• Яндекс, Вебмани, Киви
• PayPal
Контакты
Телефон: +7 (966) 789-95-55
E-mail: [email protected]
Skype: hilair_s