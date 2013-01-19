himera-529

Дарья himera-529

 
36 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Качественно и в срок!

Вы хотите получить недорогой, но в тоже время качественный дизайн, нет ничего проще!Просто напишите мне и мы сможем все обсудить. Я не пропадаю, как часто это бывает сейчас, и довожу все свои работы до конца, возникли какие-то пожелания уже после оплаты-ничего страшного, пишите все сделаю)Всегда работаю по срокам.

Ну и постоянным клиентам, разумеется скидки!

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Отзывы заказчиков

mukhacheff
Андрей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
6 лет назад
Создание wordpress-шаблона для восстановленного из архива сайта
HTMLWordPress
Прекрасная работа по восстановлению сайта из вебархива, переездом на новый дизайн. Рекомендую!
Отличный заказчик, четко поставленная задача и быстрая сдача проекта!
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wait32
46 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Сделать дизайн для сайта
WordPress
Даша отличный работник! Все четко, быстро и красиво! Будем продолжать сотрудничать!
Татьяна, наверное лучший заказчик, которого я встречала!Четкое ТЗ, но при всем при этом есть место для идей!Спасибо за сотрудничество!было очень приятно с вами работать!
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