himrc

Иван Иванов himrc

 
37 летУкраина/Алушта
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$20
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
Poincare
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Поднять SOCKS прокси и написать инсрукцию
Четкая постановка задачи. Оплатил даже больше чем договаривались. Рекомендую.
Отличный специалист ,все наладил и сделал хорошее описание к работе!Благодарю за работу! даже накинул немного в знак благодарности)!
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micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$80
10 баллов
8 лет назад
Защита DDOS
Отличный заказчик, проверка и оплата моментально! Рекомендую!
Рекомендую всем Сергея как реально понимающего человека! тут есть и старше люди типо по несколько лет в сервисе но сколько раз обжигался!ПОВЕРЬТЕ ТУТ ВСЕ КАК В АПТЕКЕ!
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NikotiN-LV
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 отзывов(-1)
$20
2 балла
8 лет назад
Настроить DDOS защиту на сервере
Во время выполнения заказа выяснилось, что у заказчика нелегальный контент.
Всем доброго дня. договорился с данным человеком о DDOS защите, он сказал сделает я согласился на сумму которую он написал в итоге с сервером стали творится чудеса, то сайты работали то не работали,я тестировал систему ( CMS) и написал товар от балды, человек через 8 часов просто пишет пока утром сообщение я не работаю с теми кто продает наркотики- ИТОГ Убитый сервер- закупка сервера у другого ДЦ потеря времени и нервов- бессоная ночь
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