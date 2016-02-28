с помощью php собирать андройд приложение (файлы на сервере призаходе комилируется апк файл)
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый вечер,есть проект ,есть приложение андройд.Нужно по этому приложению написать API к сайту и сделать чтоб они работали. Жду Ваши цены и срокиЗакрыт7 лет назад
настроить крон и поправить файлы php так как при обработке крона они выдают ошибку как сказал хостерЗакрыт7 лет назад
скрипт автоматического обмена qiwi На Btc(Биткойн) требуются создать. Желательно готовый скрипт,приобрету сразу.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте нужно поднять на вдс прокси и написать инструкцию по поднятию прокси на дебиан прокси SOCKS должны бытьЗавершен7 лет назад
всем првиет нужно внедрить на сайт оплату биткойнами, на сайте внутренняя валюта вот чтоб людям поплнялся баланс на сайтеВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
срочно надо помочь разобраться в одном файле!!! файл конфиг базы данных сайт работать может с несколькими базами нужно помочь разобраться как их ставитьЗакрыт8 лет назад
- $80
настроить защиту от ддосЗавершен8 лет назад
нужно настроить лимиты коннектов и тд на сервере в общем надо защитить его от атак. жду конкретных предложение и сумму! сразу пишите ЧТО будете устанавливать и тдЗакрыт8 лет назад