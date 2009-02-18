ПЕРЕВОДЫ С/НА БОЛГАРСКИЙ - НОСИТЕЛЬ ЯЗЫКА

Шерстюк Иванка Георгиевна

Дата рождения: 22 декабря 1965

Адрес: Днепропетровск

Эл. почта: [email protected]

Телефон: 8 (063) 840-77-86

Образование высшее

09.1984 - 05.1989, Велико-Тырново, Болгария.

ВТУ /Великотырновский университет/ им. Св.св. Кирилла и Мефодия

Факультет - филологический

Специальность - русский язык и литература.

Во время обучения в университете проходила спецкурс по польскому языку и языковую стажировку в Польше..

Навыки работы с компьютером, ПО

Уверенный пользователь Word, Excel, Internet.

Дополнительная информация

Болгарский язык - родной.

C 1993 г. живу в Украине.

Русским владею на профессиональном уровне.

Украинским - свободно /письменно и устно/.

Работала преподавателем болгарского языка в Днепропетровском государственном университете и в Днепропетровском областном болгарском культурном центре.

Есть опыт: в переводе художественных текстов, юридических документов, деловых писем, технической документации с и на болгарский; в переводе технической документации с польского.