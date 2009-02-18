Шерстюк Иванка Георгиевна
Дата рождения: 22 декабря 1965
Адрес: Днепропетровск
Эл. почта: [email protected]
Телефон: 8 (063) 840-77-86
Образование высшее
09.1984 - 05.1989, Велико-Тырново, Болгария.
ВТУ /Великотырновский университет/ им. Св.св. Кирилла и Мефодия
Факультет - филологический
Специальность - русский язык и литература.
Во время обучения в университете проходила спецкурс по польскому языку и языковую стажировку в Польше..
Навыки работы с компьютером, ПО
Уверенный пользователь Word, Excel, Internet.
Дополнительная информация
Болгарский язык - родной.
C 1993 г. живу в Украине.
Русским владею на профессиональном уровне.
Украинским - свободно /письменно и устно/.
Работала преподавателем болгарского языка в Днепропетровском государственном университете и в Днепропетровском областном болгарском культурном центре.
Есть опыт: в переводе художественных текстов, юридических документов, деловых писем, технической документации с и на болгарский; в переводе технической документации с польского.