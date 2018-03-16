Специалист по контекстной рекламе
Приветствую!
Меня зовут Владимир Митасов.
Я успешно прошел тренинг «Специалист по интернет-рекламе 3.0», где подробно изучил
современные маркетинговые технологии, которые снижают рекламный бюджет, повышают
эффективность рекламы и приводят на Ваш сайт только самых заинтересованных
клиентов.
Я настрою интернет рекламу Вашего товара или услуги абсолютно бесплатно!
А взамен попрошу только отзыв о моей работе.
Если мое предложение заинтересовало - давайте обсудим подробнее.
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