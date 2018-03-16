Специалист по контекстной рекламе

Приветствую!

Меня зовут Владимир Митасов.

Я успешно прошел тренинг «Специалист по интернет-рекламе 3.0», где подробно изучил

современные маркетинговые технологии, которые снижают рекламный бюджет, повышают

эффективность рекламы и приводят на Ваш сайт только самых заинтересованных

клиентов.

Я настрою интернет рекламу Вашего товара или услуги абсолютно бесплатно!

А взамен попрошу только отзыв о моей работе.

Если мое предложение заинтересовало - давайте обсудим подробнее.