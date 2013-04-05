Разработка спецразделов проектов строительства, ведение ГО на объекте

Разработка и предоставление для разработки образцов спецразделов проектов строительства ИТМ ГОЧС, ПБ ОПО, ПБ ГТС, ДПБ ОПО, ДБ ГТС, ПЛАРН, ПЛАС, ЛСО, ПНООЛР, ППЗ КВО, ПАТЗ объекта, ведение ГО на объекте. Консультации, помощь, образцы документов, лекции по ГО и СМИС, литература.