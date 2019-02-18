Транскрибация перевернет весь мир!
Здравствуйте, уважаемые будущие заказчики!Меня зовут Сергей. Имею высшее техническое образование, работал более 35 лет в области промышленной безопасности. Владею навыками транскрибирования текста, прошел соответствующее обучение.Легко и с удовольствием перепечатываю русскоязычные тексты из видео, аудио и фото носителей среднего и хорошего качества. Также занимаюсь перепечатыванием любой информации с фото, видео, картинок, сканов, книг и т.д.Своими профессиональными достоинствами считаю грамотность, пунктуальность и ответственность. Оказываю только качественные услуги. Если обнаружите недостаток в проделанной мною работе, я всегда готов безвозмездно устранить его.Мне важно, чтобы Вы остались довольны!
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Портфолио
- “Нагиев очень жестко о Путине - фрагмент интервью"150 просмотров
- Здоровье. Причины болезней, психосоматика131 просмотр
Транскрибация
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