Транскрибация перевернет весь мир!

Здравствуйте, уважаемые будущие заказчики!Меня зовут Сергей. Имею высшее техническое образование, работал более 35 лет в области промышленной безопасности. Владею навыками транскрибирования текста, прошел соответствующее обучение.Легко и с удовольствием перепечатываю русскоязычные тексты из видео, аудио и фото носителей среднего и хорошего качества. Также занимаюсь перепечатыванием любой информации с фото, видео, картинок, сканов, книг и т.д.Своими профессиональными достоинствами считаю грамотность, пунктуальность и ответственность. Оказываю только качественные услуги. Если обнаружите недостаток в проделанной мною работе, я всегда готов безвозмездно устранить его.Мне важно, чтобы Вы остались довольны!