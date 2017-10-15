Рекомендую парня! Перед началом работы смутил возраст и отсутствие отзывов. Уж больно похоже на кидалово. В итоге Вардан сделал все по ТЗ и в срок! На правки реагирует адекватно. В DLE действительно разбирается. В общем, я всем доволен, буду обращаться к нему еще.