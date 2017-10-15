Группы которые необходимо "вести" https://vk.com/azsta https://ok.ru/onlaynzap Основные цели: - Охват аудитории в сверхлокальном поиске (Восточный Крым) - Донесение преимуществ товара до местных потенциальных покупателей. - Поддержка активностей отдела маркетинга (например, при организации акций) Что необходимо сделать: - Составление контент плана - Копирайтинг постов ...
- Социальные сети (SMM и SMO)7 заявокЗакрыт2 года назад
Ищу вебмастера со знанием битрикса в команду на частичную занятость. Нужен реальный человек, поэтому компании под видом физического лица просьба не писать (Мы сами занимаемся созданием и продвижением сайтов) Вот текущие беклоги по тому, что нужно ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 года назад
Сайт на тестовом домене лежит beautyhair.technoskill_ru Нужно выполнить такие доработки (смотреть пункты с пометкой (Верстка)) [url=https://docs.google.com/document/d/12ocLL-5QJhZ26xhm-iOXA9Q29QFY36UZ21eh9qn1Cb8/edit]https://docs.google.com/document/d/12ocLL-5QJhZ26xhm-iOXA9Q29QFY36UZ21eh9qn1Cb8/edit[/url]HTML-верстка3 заявкиЗакрыт2 года назад
Сайт на тестовом домене лежит beautyhair.technoskill_ru Нужно выполнить такие доработки (смотреть пункты с пометкой (Программирование)) https://docs.google.com/document/d/12ocLL-5QJhZ26xhm-iOXA9Q29QFY36UZ21eh9qn1Cb8/editВеб-программирование6 заявокЗакрыт2 года назад
Добрый день! Необходимо сверстать адаптивную верстку для уже готовой страницы (HTML+CSS+JS) товара [url=http://beautyhair.technoskill.ru/catalog/detail-5135/ ]http://beautyhair.technoskill.ru/catalog/detail-5135/ [/url] А также внести изменения в верстку шахматки (3,6,9 шт в ряд): [url=http://beautyhair.technoskill.ru/]http://beautyhair.technoskill.ru/[/url] [url=http://beautyhair.technoskill.ru/kraska-dlya-volos/?PROPERTY_LINIYA[]=3941&VID=3]http://beautyhair.technoskill.ru/kraska-dlya-volos/?PROPERTY_LINIYA[]=3941&VID=3[/url] [url=http://beautyhair.technoskill.ru/instrumenty/?SECTION_ID[]=23&COUNT=24&SORT_PROPERTY_STATISTIKA_PRODAZH_ZA_GOD_SHT=DESC]http://beautyhair.technoskill.ru/instrumenty/?SECTION_ID[]=23&COUNT=24&SORT_PROPERTY_STATISTIKA_PRODAZH_ZA_GOD_SHT=DESC[/url] Расположение элементов должно быть как здесь https://www.wildberries.ru/catalog/18459436/detail.aspx?targetUrl=ST&fromAd=true но в стилистике существующего ...HTML-верстка21 заявкаЗакрыт2 года назад
- $90
Необходимо собрать прозрачные изображения автомобилей в пол-оборота, кадрировать (если необходимо), Excel с прилагается. Все ТЗ в Word и Excel Оплата 6 руб. за картинку.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен2 года назад
[b]Задача[/b] Необходимо SEO продвижение сайта mobis car ru Программирование, верстка и копирайтинг на нашей стороне, поэтому в стоимости эти работы не учитывайте. [b]Обязательные требования[/b] Для принятия решения нужен 1) Прогноз трафика через 6 и 12 месяцев. Для этого в ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт3 года назад
- $4
Видео о том что нужно сделать https://www.loom.com/share/5a65280514ee4386ae59b3b1d28effc7 В видео описаны НЕ ВСЕ задачи которые нужно сделать! Текстовое описание задачи https://docs.google.com/document/d/1MoI0X5fnYHU5YqR3DTgTjFeSFpcblI_ZanCTCLEryl4/edit?usp=sharing Оплата 4$ час Срок: ночь вторника 18.08HTML-верстка2 заявкиЗакрыт3 года назад
- $13
[b]ТЗ прикреплено в приложении[/b] Необходимо изобразить две схемы, отражающие принцип разрушающеговоздействия холодной плазмы на клетки бактерий и вирусов и никакого воздействия на клетки человека. [b]Информация чтобы вамсамим понять принцип холодной плазмы:[/b] [url=https://youtu.be/Od0w1QN9HzA]https://youtu.be/Od0w1QN9HzA[/url] [b]Технология[/b] Холоднаяплазма – это ионизированный газ, который воздействует на ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен3 года назад
Есть шаблон интернет магазина themeforest [url=http://preview.themeforest.net/item/ella-responsive-shopify-template/full_screen_preview/9691007?_ga=2.99587927.899260174.1594196198-1275491329.1586352504]http://preview.themeforest.net/item/ella-responsive-shopify-template/full_screen_preview/9691007?_ga=2.99587927.899260174.1594196198-1275491329.1586352504[/url] Необходимо сверстать 3 страницы предоставленные в JPG, готовыми стилями из шаблона. Картинки страниц: Каталожная страница, Страница товара, Главная (Страниц 5, но они однотипные) https://dropmefiles.com/IMVf0 Иными словами необходимо на существующий шаблон натянуть эти JPG. Дизайн оттрисовывался не ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт3 года назад
Сделать анализ и рекомендации на основе статистики по данным пунктам: Навигация и меню Удобство интерфейса Оформление заказа Структура сайта Контент (пользовательские пути) Сайт: саrglass ru Доступы к Метрике и Аналитиксу предоставим PS Когда откликаетесь сразу приложите пример выполненной работы в личные сообщенияТестирование сайтов4 заявкиЗакрыт4 года назад
- $12
1) Расширение файла - png с прозрачностью(webp меняем на png) 2) Обязательно убираем логотип, повторением радиаторной решетки. и только там где не удается это сделать, замазываем. Гос.номер – без надписей. Выполненные примеры прилагаю. 3) Сжимать качество не ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен4 года назад
В приложении файлы верстки 13 траниц Верстка сделана галимо: много подключенных стилей и левых JS. Задача очистить всю верстку от неиспользуемых стилей и скриптов, без ущерба для верстки. 1) Оставить два файла CSS (bootstrap и main) и ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт6 лет назад
Редизайн автомобильного сайта.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен6 лет назад
Мокапы сайта https://app.moqups.com/hirurg08/bHAuDSNS/view/page/a9244619a Понравившиеся сайты [url=https://www.toyota.com/scion]https://www.toyota.com/scion[/url] [url=https://www.toyota.com/landcruiser/]https://www.toyota.com/landcruiser/[/url] [url=http://mokselle-dev.ru/stabek/]http://mokselle-dev.ru/stabek/[/url] здесь нравится сочетание clean design и ярких картинок с анимацией [url=http://www.honda.com.br/automoveis/]http://www.honda.com.br/automoveis/[/url] неплохой дизайн, кроме меню. Меню должно быть классически сверху [url=https://www.alfaromeousa.com/cars/alfaromeo-giulia]https://www.alfaromeousa.com/cars/alfaromeo-giulia[/url] [url=https://www.volkswagen.de/de/models/beetle-cabriolet.html#item=3&gallery=149079911444079888]https://www.volkswagen.de/de/models/beetle-cabriolet.html#item=3&gallery=149079911444079888[/url] Главные страницы-шаблоны: [list=1][*]Главная [*]Внутренняя страница [*]Карты [*]Станица СЦ Примерный макет[*]Блог-общая [*]Блог-статья[/list] Шрифты шрифт сайта Pragmatica Заголовок 52px weight 300 Подзаголовок 26px weight 300 Текст ...Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт6 лет назад
Задача - верстка новых макетов для уже существующего сайта. Нужна только верстка и js интерактив (галереи листалки и тд). Макеты в jpg по ссылке. http://dropmefiles.com/DmIw9 В архиве основные страницы, остальные внутренние делаются накидыванием блоков из этих ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт6 лет назад
- $40
Для существующего сайта на 1С Битрикс доработать существующую форму. ТЗ в приложении Если в 1С битриксе не разбираетесь не откликайтесь - с кондочка не получится. Только сроки мне сорвете.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт6 лет назад
Построение Email маркетинга для компании Тематика автостекло: установка, замена, уход, технологии и т.д. Цели: - Увеличить лояльность к бренду у тех кто оставил емайл но не купил - Реферальный маркетинг для тех кто уже купил - Стимулирование продаж (приведение клиентов ...Копирайтинг3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $10
Разместить статью на Wikipedia.org под аккаунтом компании. Контент готов. Нужно разместить статью (о коммерческой компании) под аккаунтом компании. Условия: 1) Красивая верстка статьи. Заголовки, примечания, ссылки, сноски, прикрепленные файлы и тд (Пример: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C ) 2) Статья должна пройти модерацию 3) Подготовить ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт6 лет назад
В приложении подробное ТЗ https://yadi.sk/d/ft4Yku0y3Jd9Yj Внедряется сложная форма в конце которой Необходимо сделать все части PHP+JS+AXAJ Вебсервисы 1С создает другой программист. wdsl файл будет предоставлен. Часть верстки на 90% выполнена По итогу должен работать весь функционал формы и оплата онлайн. Внимательно читайте ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад