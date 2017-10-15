hirurg06

Алексей hirurg06

 
36 летРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
17%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • SMM для сети АЗС (Крым)

    Группы которые необходимо "вести" https://vk.com/azsta https://ok.ru/onlaynzap Основные цели: - Охват аудитории в сверхлокальном поиске (Восточный Крым) - Донесение преимуществ товара до местных потенциальных покупателей. - Поддержка активностей отдела маркетинга (например, при организации акций) Что необходимо сделать: - Составление контент плана - Копирайтинг постов ...

    Социальные сети (SMM и SMO)7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Вебмастер 1C битрикс bitrix программист удаленно

    Ищу вебмастера со знанием битрикса в команду на частичную занятость. Нужен реальный человек, поэтому компании под видом физического лица просьба не писать (Мы сами занимаемся созданием и продвижением сайтов) Вот текущие беклоги по тому, что нужно ...

    Битрикс
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Правки по верстке для bitrix. ТЗ в приложении

    Сайт на тестовом домене лежит beautyhair.technoskill_ru Нужно выполнить такие доработки (смотреть пункты с пометкой (Верстка)) [url=https://docs.google.com/document/d/12ocLL-5QJhZ26xhm-iOXA9Q29QFY36UZ21eh9qn1Cb8/edit]https://docs.google.com/document/d/12ocLL-5QJhZ26xhm-iOXA9Q29QFY36UZ21eh9qn1Cb8/edit[/url]

    БитриксПравки в верстке
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка страницы товара для готового сайта

    Добрый день! Необходимо сверстать адаптивную верстку для уже готовой страницы (HTML+CSS+JS) товара [url=http://beautyhair.technoskill.ru/catalog/detail-5135/ ]http://beautyhair.technoskill.ru/catalog/detail-5135/ [/url] А также внести изменения в верстку шахматки (3,6,9 шт в ряд): [url=http://beautyhair.technoskill.ru/]http://beautyhair.technoskill.ru/[/url] [url=http://beautyhair.technoskill.ru/kraska-dlya-volos/?PROPERTY_LINIYA[]=3941&amp;VID=3]http://beautyhair.technoskill.ru/kraska-dlya-volos/?PROPERTY_LINIYA[]=3941&amp;VID=3[/url] [url=http://beautyhair.technoskill.ru/instrumenty/?SECTION_ID[]=23&amp;COUNT=24&amp;SORT_PROPERTY_STATISTIKA_PRODAZH_ZA_GOD_SHT=DESC]http://beautyhair.technoskill.ru/instrumenty/?SECTION_ID[]=23&amp;COUNT=24&amp;SORT_PROPERTY_STATISTIKA_PRODAZH_ZA_GOD_SHT=DESC[/url] Расположение элементов должно быть как здесь https://www.wildberries.ru/catalog/18459436/detail.aspx?targetUrl=ST&amp;fromAd=true но в стилистике существующего ...

    JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSFigmaБитрикс
    HTML-верстка21 заявка
    Закрыт
    2 года назад

  • SEO продвижение сайта

    [b]Задача[/b] Необходимо SEO продвижение сайта mobis car ru Программирование, верстка и копирайтинг на нашей стороне, поэтому в стоимости эти работы не учитывайте. [b]Обязательные требования[/b] Для принятия решения нужен 1) Прогноз трафика через 6 и 12 месяцев. Для этого в ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработка кроссбраузерности в уже сверстанной адаптивной верстке

    $4

    Видео о том что нужно сделать https://www.loom.com/share/5a65280514ee4386ae59b3b1d28effc7 В видео описаны НЕ ВСЕ задачи которые нужно сделать! Текстовое описание задачи https://docs.google.com/document/d/1MoI0X5fnYHU5YqR3DTgTjFeSFpcblI_ZanCTCLEryl4/edit?usp=sharing Оплата 4$ час  Срок: ночь вторника 18.08

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Схематично нарисовать принцип действия прибора

    $13

    [b]ТЗ прикреплено в приложении[/b] Необходимо изобразить две схемы, отражающие принцип разрушающеговоздействия холодной плазмы на клетки бактерий и вирусов и никакого воздействия на клетки человека. [b]Информация чтобы вамсамим понять принцип холодной плазмы:[/b] [url=https://youtu.be/Od0w1QN9HzA]https://youtu.be/Od0w1QN9HzA[/url] [b]Технология[/b] Холоднаяплазма – это  ионизированный газ, который воздействует на ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка на основании шаблона themeforest

    Есть шаблон интернет магазина themeforest  [url=http://preview.themeforest.net/item/ella-responsive-shopify-template/full_screen_preview/9691007?_ga=2.99587927.899260174.1594196198-1275491329.1586352504]http://preview.themeforest.net/item/ella-responsive-shopify-template/full_screen_preview/9691007?_ga=2.99587927.899260174.1594196198-1275491329.1586352504[/url] Необходимо сверстать 3 страницы предоставленные в JPG, готовыми стилями из шаблона. Картинки страниц: Каталожная страница, Страница товара, Главная (Страниц 5, но они однотипные) https://dropmefiles.com/IMVf0 Иными словами необходимо на существующий шаблон натянуть эти JPG. Дизайн оттрисовывался не ...

    Shopify
    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Юзабилити аудит сайта

    Сделать анализ и рекомендации на основе статистики по данным пунктам: Навигация и меню Удобство интерфейса Оформление заказа Структура сайта Контент (пользовательские пути) Сайт: саrglass ru Доступы к Метрике и Аналитиксу предоставим PS Когда откликаетесь сразу приложите пример выполненной работы в личные сообщения

    Аудит сайта
    Тестирование сайтов4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Замазать логотипы марок на изображениях авто - 300 шт

    $12

    1) Расширение файла - png  с прозрачностью(webp меняем на png) 2) Обязательно убираем логотип, повторением радиаторной решетки. и только там где не удается это сделать, замазываем. Гос.номер – без надписей. Выполненные примеры прилагаю. 3) Сжимать качество не ...

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Убрать ненужные CSS стили из верстки.

    В приложении файлы верстки 13 траниц Верстка сделана галимо: много подключенных стилей и левых JS. Задача очистить всю верстку от неиспользуемых стилей и скриптов, без ущерба для верстки. 1) Оставить два файла CSS (bootstrap и main) и ...

    JavascriptHTMLCSSBootstrap
    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Создание дизайна сайта по мокапам

    Мокапы сайта https://app.moqups.com/hirurg08/bHAuDSNS/view/page/a9244619a Понравившиеся сайты [url=https://www.toyota.com/scion]https://www.toyota.com/scion[/url] [url=https://www.toyota.com/landcruiser/]https://www.toyota.com/landcruiser/[/url] [url=http://mokselle-dev.ru/stabek/]http://mokselle-dev.ru/stabek/[/url] здесь нравится сочетание clean design и ярких картинок с анимацией [url=http://www.honda.com.br/automoveis/]http://www.honda.com.br/automoveis/[/url] неплохой дизайн, кроме меню. Меню должно быть классически сверху [url=https://www.alfaromeousa.com/cars/alfaromeo-giulia]https://www.alfaromeousa.com/cars/alfaromeo-giulia[/url] [url=https://www.volkswagen.de/de/models/beetle-cabriolet.html#item=3&amp;gallery=149079911444079888]https://www.volkswagen.de/de/models/beetle-cabriolet.html#item=3&amp;gallery=149079911444079888[/url] Главные страницы-шаблоны: [list=1][*]Главная [*]Внутренняя страница [*]Карты  [*]Станица СЦ  Примерный макет[*]Блог-общая  [*]Блог-статья[/list] Шрифты шрифт сайта Pragmatica Заголовок 52px weight 300 Подзаголовок 26px  weight 300 Текст ...

    Дизайн сайтаМокап
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Верстка PSD макетов сайта

    Задача - верстка новых макетов для уже существующего сайта. Нужна только верстка и js интерактив (галереи листалки и тд). Макеты в jpg по ссылке.  http://dropmefiles.com/DmIw9 В архиве основные страницы, остальные внутренние делаются накидыванием блоков из этих ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка существующей формы для сайта на 1С Битрикс

    $40

    Для существующего сайта на 1С Битрикс доработать существующую форму. ТЗ в приложении Если в 1С битриксе не разбираетесь не откликайтесь - с кондочка не получится. Только сроки мне сорвете.

    Битрикс1С-Битрикс
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Email стратегия. Написание контента для писем

    Построение Email маркетинга для компании  Тематика автостекло: установка, замена, уход, технологии и т.д.  Цели:   - Увеличить лояльность к бренду у тех кто оставил емайл но не купил  - Реферальный маркетинг для тех кто уже купил  - Стимулирование продаж (приведение клиентов ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Разместить статью на Wikipedia.org (контент готов)

    $10

    Разместить статью на Wikipedia.org под аккаунтом компании. Контент готов. Нужно разместить статью (о коммерческой компании) под аккаунтом компании. Условия: 1) Красивая верстка статьи. Заголовки, примечания, ссылки, сноски, прикрепленные файлы и тд (Пример: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C ) 2) Статья должна пройти модерацию 3) Подготовить ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Многоступенчатая форма + оплата онлайн (шлюз Сбербанка) (PHP+JS+AXAJ)

    В приложении подробное ТЗ https://yadi.sk/d/ft4Yku0y3Jd9Yj Внедряется сложная форма в конце которой  Необходимо сделать все части PHP+JS+AXAJ Вебсервисы 1С создает другой программист. wdsl файл будет предоставлен. Часть верстки на 90% выполнена По итогу должен работать весь функционал формы и оплата онлайн. Внимательно читайте ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
baltid
46 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$10
10 баллов
2 года назад
Поиск прозрачных изображений автомобилей
Отличный работодатель. Четкая постановка задачи. Своевременная оплата. Постоянная коммуникация. Полному выполнению задания помешали обстоятельства личного характера. Сожалею, что не удалось завершить весь объем задания.
Хороший исполнитель, но мой заказ остался не завершенным, хотя и работа сдельная была. Алексей просто перестал выходить на связь.
Ответный отзыв
LIVERKA
Лия 
25 летРоссия
4 года в сервисе
Была
3 месяца назад
$13
10 баллов
3 года назад
Схематично нарисовать принцип действия прибора
Вежливый и грамотный в общении заказчик. Чётко объясняет поставленную задачу и правки, если таковые имеются. Было приятно с ним сотрудничать.
Лия, прекрасно выполнила свою работу. Перед программной отрисовкой сделала предварительный эскиз на бумаге. За это огромный плюс. Правки в проекте воспринимает без негатива. Общение деликатное. Короче работать очень понравилось.
Ответный отзыв
ZyZik
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
месяц назад
$12
10 баллов
4 года назад
Замазать логотипы марок на изображениях авто - 300 шт
Отличный заказчик. Четко поставленная задача! Всегда на связи! Полное доверие и моментальная оплата! Рекомендую!!!
Евгений, выполнил заказ добросовестно. Мои замечания по работе учел и выполнил. Всегда на связи. Рекомендую к сотрудничеству, хороший исполнитель.
Ответный отзыв
Nikolos
Никита 
35 летУкраина
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$290
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта
Спасибо Алексею за предоставленный заказ. Сотрудничеством остался доволен. С техническим заданием и оплатой проблем не было. Рекомендую Алексея как ответственного и коммуникабельного заказчика.
Никита, достойно справился с работой. Адекватно реагирует на правки макета. Предлагает свои варианты решения задач, а не просто разукрашивает макет. Рекомендую
Ответный отзыв
lycorp
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
7 лет назад
Натянуть HTML шаблон на CMS DLE
Адекватный заказчик, сделал работу без гаранта, заплатил даже с бонусом!
Рекомендую парня! Перед началом работы смутил возраст и отсутствие отзывов. Уж больно похоже на кидалово. В итоге Вардан сделал все по ТЗ и в срок! На правки реагирует адекватно. В DLE действительно разбирается. В общем, я всем доволен, буду обращаться к нему еще.
Ответный отзыв