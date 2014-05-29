historian2014

Историк-консультант.
Предлагаю консультирование при разработке исторических компьютерных игр
- проверка доcтоверности исторических данных
- консультирование по историческим вопросам
- подготовка сборников исторических источников
- экспертная помощь сотрудникам при разработке игры
- написание статей на историческую тематику для блога и т.д.
Специализация: история нового и новейшего времени, история флота, при некоторой подготовке история древности и средних веков.
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