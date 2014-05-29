historian2014

Историк-консультант.

Предлагаю консультирование при разработке исторических компьютерных игр

- проверка доcтоверности исторических данных

- консультирование по историческим вопросам

- подготовка сборников исторических источников

- экспертная помощь сотрудникам при разработке игры

- написание статей на историческую тематику для блога и т.д.

Специализация: история нового и новейшего времени, история флота, при некоторой подготовке история древности и средних веков.