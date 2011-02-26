hit-progect

Компания Hit Project - это команда профессионалов с более, чем семилетним опытом работы в сфере IT. За это время было реализовано множество крупных проектов в области недвижимости, туризма и нефтегазовой промышленности.
Высокая квалификация специалистов и наработанный опыт позволяют успешно реализовывать «под ключ» проекты различного уровня сложности.
Студия web-дизайна Hit Project предлагает своим клиентам комплексные услуги по созданию сайтов, включающие:
1. Сбор требований, анализ рынка и конкурентов
2. Проектирование интерфейсов (wireframes)
3. Создание дизайн-макета
4. HTML-вёрстку
5. Интеграцию CMS
6. Внутреннюю оптимизацию сайта под поисковые системы
7. Тестирование
8. Наполнение сайта
9. Подбор доменного имени и хостинга для сайта, настройка почтовых сервисов.
10. Поддержку сайта
Hit Project осуществляет продвижение сайтов клиентов в системах Яндекс, Google, Rambler, Поиск@Mail.ru
Клиенты компании всегда остаются довольны высоким качеством работы команды Hit Project!