hita16_17

Анастасия hita16_17

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Smm специалист

Привет , я Настя и я smm специалист .  В основном я упаковываю профили и даю им хороший старт ,но все можно обсудить , так же могу являться администратором инстаграмма . 

Что делает администратор инстаграм-аккаунта:

  • Публикация инстаграм-историй,
  • Ответы на комментарии,
  • Подготовка текстов для постов,
  • Создание фото и(ли) видео-контента,
  • Обработка фото или создание шаблонов,
  • Создание рекламных сторис для размещения у блогеров,
  • Подбор блогеров для рекламы и взаимопиара,
  • Ответы в директе,
  • Настройка таргета
  • Организация конкурсов и марафонов.