Smm специалист
Привет , я Настя и я smm специалист . В основном я упаковываю профили и даю им хороший старт ,но все можно обсудить , так же могу являться администратором инстаграмма .
Что делает администратор инстаграм-аккаунта:
- Публикация инстаграм-историй,
- Ответы на комментарии,
- Подготовка текстов для постов,
- Создание фото и(ли) видео-контента,
- Обработка фото или создание шаблонов,
- Создание рекламных сторис для размещения у блогеров,
- Подбор блогеров для рекламы и взаимопиара,
- Ответы в директе,
- Настройка таргета
- Организация конкурсов и марафонов.
Действие аккаунта приостановлено!