Гурьянова Анна Георгиевна

Предполагаемая должность: Художник –дизайнер.

Город: Москва;

e-mail:[email protected]

Образование:

Высшее художественное.

2000-2003 Московская Школа художественных ремесел

специальность: Декоративно-прикладное искусство.

Художник-мастер росписи ткани (Среднее специальное образование)

2003-2009 Московский Государственный Институт Электроники и Математики, Кафедра: Компьютерной графики, специализация: Графический Телевизионный и Кино дизайн.

Дополнительное образование:

С 1998 года - Детский телевизионный учебный центр, мастерская Компьютерной графики и анимации. Специализация: художественная двумерная статика, художник-фановщик.

В 2003 году закончила одногодичную стажировку в Экспериментальной мастерской компьютерной графики и анимации МГДТУЦ.

2012г. Онлайн курс Design: Creation of Artifacts in Society.

Опыт работы: В настоящее время работаю над заказами различных компаний (фрилансер) в направлении иллюстрация, концепт арт. Работаю в основном в игровой индустрии: фоны, интерфейсы, детали оформления игровых проектов.

Навыки и умения: Занимаюсь 2Д графикой, созданием персонажей, фонов, текстур, дизайном, иллюстрацией, концепт арт.

Работаю с планшетом Wacom. Классическое рисование от руки(живопись, графика, роспись ткани).

ПК: Опыт работы с графическими пакетами Adobe Photoshop, Flash, Adobe Illustrator, Adobe Premiere.

Знание английского среднее(неплохо читаю и перевожу).