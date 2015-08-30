Гурьянова Анна Георгиевна
Предполагаемая должность: Художник –дизайнер.
Город: Москва;
e-mail:[email protected]
Образование:
Высшее художественное.
2000-2003 Московская Школа художественных ремесел
специальность: Декоративно-прикладное искусство.
Художник-мастер росписи ткани (Среднее специальное образование)
2003-2009 Московский Государственный Институт Электроники и Математики, Кафедра: Компьютерной графики, специализация: Графический Телевизионный и Кино дизайн.
Дополнительное образование:
С 1998 года - Детский телевизионный учебный центр, мастерская Компьютерной графики и анимации. Специализация: художественная двумерная статика, художник-фановщик.
В 2003 году закончила одногодичную стажировку в Экспериментальной мастерской компьютерной графики и анимации МГДТУЦ.
2012г. Онлайн курс Design: Creation of Artifacts in Society.
Опыт работы: В настоящее время работаю над заказами различных компаний (фрилансер) в направлении иллюстрация, концепт арт. Работаю в основном в игровой индустрии: фоны, интерфейсы, детали оформления игровых проектов.
Навыки и умения: Занимаюсь 2Д графикой, созданием персонажей, фонов, текстур, дизайном, иллюстрацией, концепт арт.
Работаю с планшетом Wacom. Классическое рисование от руки(живопись, графика, роспись ткани).
ПК: Опыт работы с графическими пакетами Adobe Photoshop, Flash, Adobe Illustrator, Adobe Premiere.
Знание английского среднее(неплохо читаю и перевожу).
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