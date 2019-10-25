Графический дизайнер.

1.Работа с текстом, создание текста в картинках и на фото, добавление или создание с применением разнообразных шрифтов, написание новостей/ обьявлений/ приветствий и т. д.

2.Создание колладжей, видеороликов из фотографий, замена фона.

3.Создание логотипов, иконок (векторных и графических) нужного размера. Увеличение, либо уменьшение, обработка.

4.Фильтры, рамки и многое другое.

5.Замена либо установка иконок, логотипов, подбор цветовой гаммы на веб-сайтах.

6.Обработка видео, замена аудио. Монтаж аудио и видео файлов.

Спектр возможностей широкий, но... С любыми вопросами и предложениями обращаться в почту. Просьба предоставлять полное описание желаемого, по возможности с примерами, дабы избежать лишних вопросов и недопонимания. .

Оплата за услуги или на карту банка по Украине... или Яндекс кошелек.