hiuser

Женя hiuser

 
36 летРоссия/Лиски
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Графический дизайнер.

1.Работа с текстом,  создание текста в картинках и на фото,  добавление или создание с применением разнообразных шрифтов,  написание новостей/ обьявлений/ приветствий и т. д. 

2.Создание колладжей,  видеороликов из фотографий,  замена фона.

3.Создание логотипов,  иконок (векторных и графических) нужного размера.  Увеличение,  либо уменьшение, обработка. 

4.Фильтры,  рамки и многое другое.  

5.Замена либо установка иконок, логотипов, подбор цветовой гаммы на веб-сайтах.

6.Обработка видео,  замена аудио.  Монтаж аудио и видео файлов. 

Спектр возможностей широкий,  но...  С любыми вопросами и предложениями обращаться в почту.  Просьба предоставлять полное описание желаемого,  по возможности с примерами, дабы избежать лишних вопросов и недопонимания. .   

Оплата за услуги или на карту банка по Украине... или Яндекс кошелек. 

Обсуждение тем возможно проводить в любом удобном для вас мессенджере.