hjakklentry

Здоровье это ценность

Слово, использованное в 1Кор.

3.

1.

не психическая душа, а сарсикос-плотский, прилагательное от слова саркс из Рима.

8.

7, где написано, что плотский ум враждебен Богу.

Не сказано, что «душа» или жизнь душ враждебна Богу, но плотский ум.

Это правда, что естественный или «одухотворенный» человек не может получать или понимать вещи Духа, но ему не дают вражды просто потому, что он тушит! «И я (т.е.

как естественный человек - человек души не могу получить, поэтому я - также) я не мог рассказать вам о глубоких делах Бога, как я мог говорить с духовным, но я был вынужден говорить с вами, как я бы сказал плоти» ( Люди из плоти - Фауссет) написали Павла Коринфянам, потому что, хотя они действительно возродились - и «во Христе» - они все еще были во власти тела, так что он имел право определять их как «чувственные» или плотские.

Оказалось, что это происходит через проявления работы тела в ревности и конфликте, поскольку он пишет Галатам: «дела тела проявляются, и они: проституция, нечистота, клевета, идолопоклонство, колдовство ...» (Гал.

5, 19-21) , Каждое из этих проявлений, видимых в верующем, в некоторой степени означает поступки «саркико» или телесной жизни, проходящие через канал души или личности как ревность, конфликт и так далее Такой человек даже не «задушенный» человек, т http://vpecheni.ru/tsirroz/stadii-tsirroza-pecheni.html.

Е.

Только естественный человек, а человек, идущий по телу, даже когда его дух живой и вдохновленный на жизнь; и те, кто ходят по плоти, не могут угодить Богу.

Апостольское описание коринфян как чувственных или плотских, и все же «младенцы во Христе» ясно показывает, что «младенцы во Христе» повсеместно находятся под властью тела - или «тела» - на ранней стадии духовной жизни.

Они действительно возрождаются «во Христе», т.

Е.

Ярко стимулируются его жизнью и внедряются в него через его Дух, как говорится в Евангелии от Иоанна 3:16: «всякий верующий в него может иметь жизнь вечную» (греческий); но они все еще не понимают всего, что Крест отделил их от крещения в его смерть и воскресение через его жизнь.