hlebskaya

Лидия hlebskaya

 
31 годРоссия/Тверь
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад

Образование - классическая филология. Опыт работы журналистом, редактором - 5 лет. Действующий редактор новостей на ТВ, ведущая, контент-менеджер сайта.

Опыт корректуры и литературного редактирования текстов самой разной направленности и уровня сложности: художественных (книги, альманахи), публицистических (газетные и журнальные статьи), научных (диссертации, монографии), научно-популярных, технических, детских. 

Сильные стороны: 

- абсолютная грамотность; 

- богатый словарный запас и способность четко формулировать мысли; 

- умение работать с ключевыми словами; 

- ответственное отношение; 

- опыт работы; 

- способность выдавать минимум 100 000 символов в неделю; 

- желание работать; 

- очень высокая скорость вычитки. 

Услуги: 

- редактирование/корректура; 

- копирайтинг; 

- рерайтинг; 

- написание статей; 

Написание статей