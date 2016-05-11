Образование - классическая филология. Опыт работы журналистом, редактором - 5 лет. Действующий редактор новостей на ТВ, ведущая, контент-менеджер сайта.
Опыт корректуры и литературного редактирования текстов самой разной направленности и уровня сложности: художественных (книги, альманахи), публицистических (газетные и журнальные статьи), научных (диссертации, монографии), научно-популярных, технических, детских.
Сильные стороны:
- абсолютная грамотность;
- богатый словарный запас и способность четко формулировать мысли;
- умение работать с ключевыми словами;
- ответственное отношение;
- опыт работы;
- способность выдавать минимум 100 000 символов в неделю;
- желание работать;
- очень высокая скорость вычитки.
Услуги:
- редактирование/корректура;
- копирайтинг;
- рерайтинг;
- написание статей;
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