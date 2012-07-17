Алина Хмельовська hmelalinahmelalina
РЕЗЮМЕ
Хмельовська Аліна Миронівна
Адреса: Смт. Богородчани, вул. Тиха, буд. 16
Тел. моб. 0967431436
Дата народження: 31 грудня 1987 р.
Сімейний стан: Не одружена
Освіта: Повна вища.
2006 – 2011 р. р. – м. Івано – Франківськ, Івано – Франківський
національний технічний університет нафти і газу,факультет:
автоматизації та комп’ютерних наук, спеціальність: системи
управління і автоматики.
Досвід роботи: Немає.
Особистісні якості: Комунікабельна, відповідальна, чесна, пунктуальна,
наполеглива, швидко освоюю нову інформацію та вчуся.
Знання ПК: ПК (адміністратор):
Налаштування і адміністрування ОС сімейства Windows (95/98/ME/2000/XP);
Навички роботи з графічним редактором PhotoShop;
Робота з комп’ютерними периферійними пристроями і їх налаштування;
Навички роботи з Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera….);
Налаштування Інтернету та електронної пошти.
Офісні програми MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook), FineReader, FoxitReader;
Спеціалізовані пакети – Matlab, Math CAD( на рівні вузу);
Знання мови програмування HTML та інші програми та утиліти – рівень досвідченого користувача;
Антивірусний захист ПК.
Додаткові відомості: відсутні шкідливі звички.