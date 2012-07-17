РЕЗЮМЕ

Хмельовська Аліна Миронівна

Адреса: Смт. Богородчани, вул. Тиха, буд. 16

Тел. моб. 0967431436

Дата народження: 31 грудня 1987 р.

Сімейний стан: Не одружена

Освіта: Повна вища.

2006 – 2011 р. р. – м. Івано – Франківськ, Івано – Франківський

національний технічний університет нафти і газу,факультет:

автоматизації та комп’ютерних наук, спеціальність: системи

управління і автоматики.

Досвід роботи: Немає.

Особистісні якості: Комунікабельна, відповідальна, чесна, пунктуальна,

наполеглива, швидко освоюю нову інформацію та вчуся.

Знання ПК: ПК (адміністратор):

Налаштування і адміністрування ОС сімейства Windows (95/98/ME/2000/XP);

Навички роботи з графічним редактором PhotoShop;

Робота з комп’ютерними периферійними пристроями і їх налаштування;

Навички роботи з Internet (MS Explorer, Mozilla Firefox, Opera….);

Налаштування Інтернету та електронної пошти.

Офісні програми MS Office (Word, Exсel, Access, Power Point, Outlook), FineReader, FoxitReader;

Спеціалізовані пакети – Matlab, Math CAD( на рівні вузу);

Знання мови програмування HTML та інші програми та утиліти – рівень досвідченого користувача;

Антивірусний захист ПК.

Додаткові відомості: відсутні шкідливі звички.