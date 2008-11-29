Архитектурно дизайнерская мастерская Hmu Graphic Group уже 8 лет cпециализируется на выполнении работ по проектированию, визуализации будущего строительства, разрабатывает ландшафтный дизайн, готовим CD презентации с видео роликами и анимацией.
Личный опыт работы 2 года, специализация дизайн внутренних помещений.
Работаем с программами: Adobe PremierePro, AutoCAD, ArchiCAD, 3D Max, Bryce, Photoshop, Flash.
Портфолио
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