Архитектурно дизайнерская мастерская Hmu Graphic Group уже 8 лет cпециализируется на выполнении работ по проектированию, визуализации будущего строительства, разрабатывает ландшафтный дизайн, готовим CD презентации с видео роликами и анимацией.

Личный опыт работы 2 года, специализация дизайн внутренних помещений.

Работаем с программами: Adobe PremierePro, AutoCAD, ArchiCAD, 3D Max, Bryce, Photoshop, Flash.