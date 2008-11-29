hmu_jr

Алексей Хмуренко hmu_jr

 
35 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Архитектурно дизайнерская мастерская Hmu Graphic Group уже 8 лет cпециализируется на выполнении работ по проектированию, визуализации будущего строительства, разрабатывает ландшафтный дизайн, готовим CD презентации с видео роликами и анимацией.

Личный опыт работы 2 года, специализация дизайн внутренних помещений.

Работаем с программами: Adobe PremierePro, AutoCAD, ArchiCAD, 3D Max, Bryce, Photoshop, Flash.

FlashAutoCAD3ds MaxArchiCADPhotoshop
Портфолио