Начинающий фрилансер, но грамотный специалист

Мне 30 лет. Я начинающий фрилансер. Грамотна, обязательна, хорошо получается переписывать тексты и составлять новые на заданные темы (при наличии исходной информации или без нее). Организована, если обязуюсь делать в определенный срок, то обязательно сделаю. Имею средне-специальное медицинское образование и высшее биологическое (2 красных диплома). Владею английским языком на уровне выше базового (англо-русские переводы). Хорошо владею компьютером, имею постоянный доступ в интернет и свободное время.