Виктория Годынко hodunkomilana198hodunkomilana198
Пишу все:
• копирайтинг, сео-копирайтинг, продающие тексты
• рерайт (глубочайший, на любую тему)
• новости, авторские статьи — увлекательно и информативно
• стихи, проза и «около» того
• отзывы и другие подобные вещи
• редактура и корректура текста (на русском и украинском языках)
* перевод с русского на украинский и наоборот;
Что я могу сделать для Вас:
- «Вдохнуть жизнь» в уже существующий текст, то есть делать качественный рерайт с полной передачей смысла исходника и высокой степенью уникальности;
- Писать SEO статьи, приятные как для поисковиков, так и для глаз читателей;
Сотрудничая со мной, Вы получаете:
- Уверенность. Я сдаю работу в срок. С Вашей стороны ожидаю информативное ТЗ (или исходные данные для совместного составления ТЗ), и оперативные ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения.
- Качественные статьи. Когда я называю качество своим преимуществом, я имею ввиду не только отсутствие ошибок. Грамотность, хороший слог и структура текста — вот результаты моей работы над материалом. В итоге Вы получаете не только интересные, но и логически построенные, завершенные статьи.