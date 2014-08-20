Внимание! 1. У меня нет сотрудников/менеджеров. 2. Я работаю только на webl

Пишу все:

• копирайтинг, сео-копирайтинг, продающие тексты

• рерайт (глубочайший, на любую тему)

• новости, авторские статьи — увлекательно и информативно

• стихи, проза и «около» того

• отзывы и другие подобные вещи

• редактура и корректура текста (на русском и украинском языках)

* перевод с русского на украинский и наоборот;

Что я могу сделать для Вас:

- «Вдохнуть жизнь» в уже существующий текст, то есть делать качественный рерайт с полной передачей смысла исходника и высокой степенью уникальности;

- Писать SEO статьи, приятные как для поисковиков, так и для глаз читателей;

Сотрудничая со мной, Вы получаете:

- Уверенность. Я сдаю работу в срок. С Вашей стороны ожидаю информативное ТЗ (или исходные данные для совместного составления ТЗ), и оперативные ответы на вопросы, которые могут возникнуть в процессе выполнения.

- Качественные статьи. Когда я называю качество своим преимуществом, я имею ввиду не только отсутствие ошибок. Грамотность, хороший слог и структура текста — вот результаты моей работы над материалом. В итоге Вы получаете не только интересные, но и логически построенные, завершенные статьи.