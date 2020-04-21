Здравствуйте! Я-менеджер по работе с блоггерами. Занималась обработкой и ретушью фото, писала и корректировала посты,переводила тексты с английского.
-Менеджер по работе с блоггерами;
-ретушь и обработка фото;
-написание и проверка постов;
-перевод текста с английского языка.
Общение с заказчиком, обратная связь с подписчиками сообщества от лица бренда.
Возможно написание рассылки для розничных и оптовых клиентов.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Фотосъемка66 просмотров
- Фотосъемка71 просмотр
- Фотосъемка67 просмотров
- Работа с фотографией74 просмотра
- Работа с фотографией72 просмотра
- Работа с фотографией61 просмотр
Обработка фотографий
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$2/час
от $2от 2 часов
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Переводы
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$14/час
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Продающие тексты
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от $2от 1 дня
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