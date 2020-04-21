Здравствуйте! Я-менеджер по работе с блоггерами. Занималась обработкой и ретушью фото, писала и корректировала посты,переводила тексты с английского.

-Менеджер по работе с блоггерами;

-ретушь и обработка фото;

-написание и проверка постов;

-перевод текста с английского языка.

Общение с заказчиком, обратная связь с подписчиками сообщества от лица бренда.

Возможно написание рассылки для розничных и оптовых клиентов.