hogstrum28

Кристина hogstrum28

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Здравствуйте! Я-менеджер по работе с блоггерами. Занималась обработкой и ретушью фото, писала и корректировала посты,переводила тексты с английского.

-Менеджер по работе с блоггерами;

-ретушь и обработка фото;

-написание и проверка постов;

-перевод текста с английского языка.

Общение с заказчиком, обратная связь с подписчиками сообщества от лица бренда.

Возможно написание рассылки для розничных и оптовых клиентов. 

Портфолио

Обработка фотографий
нет отзывов
$2/час
от $2от 2 часов
нет рейтинга
Переводы
нет отзывов
$14/час
от $14от 1 дня
нет рейтинга
Продающие тексты
нет отзывов
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга