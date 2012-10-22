hoho2

Вячеслав hoho2

 
36 летРоссия/Кемерово
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Разработка Web-приложений любой сложности, PHP+Mysql+Java.

Интеграция криптовалютных платежей в ваши приложения, настройка rpc серверов.

Linux администрирование, настройка и оптимизация серверов на базе nginx+Apache.

Разработка веб-приложений любой сложности.

Постоянная занятость не интересует.

PHPMySQLLinuxNginxApacheJava

  • WordPress - не отобр. информ. страницы в headere

    Добрый день, господа. Имеется wordpress с установленным плагином wp-ecommerce. Весь день копался в движке лазил по пхп шаблонам, настройкам в админке и ума не приложу куда пропали информационные страницы из заголовка, прямо под headerom Блок называется ...

    PHPWordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Верстка PSD-шаблона под WebAsyst

    Здравствуйте! Нужна кроссплатформенная верстка шаблона под webasyst. psd прикреплен. Оплата только безопасные сделки От Вас требуется указать точные сроки сдачи и желаемую оплату. Цена договорная :) Примечания: 1. Иконка товара при просмотре категории в рамке 2. Рамки для контента (основной блок ...

    WebasystВерстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
Roronoa
Никита 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Верстка PSD-шаблона под WebAsyst
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую.
Никита красавчек, делает во время, лишних вопросов не задает. Человек уникум - Всё может Всё умеет :) Респект
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