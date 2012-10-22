Добрый день, господа. Имеется wordpress с установленным плагином wp-ecommerce. Весь день копался в движке лазил по пхп шаблонам, настройкам в админке и ума не приложу куда пропали информационные страницы из заголовка, прямо под headerom Блок называется ...
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Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Нужна кроссплатформенная верстка шаблона под webasyst. psd прикреплен. Оплата только безопасные сделки От Вас требуется указать точные сроки сдачи и желаемую оплату. Цена договорная :) Примечания: 1. Иконка товара при просмотре категории в рамке 2. Рамки для контента (основной блок ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
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10 баллов
10 лет назад
Чёткая постановка задачи, своевременная оплата, рекомендую.
Ответный отзыв
Никита красавчек, делает во время, лишних вопросов не задает. Человек уникум - Всё может Всё умеет :) Респект