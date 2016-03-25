Видеомонтаж

- Делаю быстрый и качественный монтаж видео (особенно интересна работа с музыкальным материалом, видеоклипы, приглашения на концерты, тизеры выступлений и полные перформансы)

- Делаю цветокоррекцию и добавляю эффекты

- Монтирую небольшие фильмы, видеоблоги

- Пишу музыку для кино, трейлеров

- Озвучиваю видео

- Обрабатываю фотографии (цветокоррекция, замена фона, фотоманипуляции)