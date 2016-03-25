Видеомонтаж
- Делаю быстрый и качественный монтаж видео (особенно интересна работа с музыкальным материалом, видеоклипы, приглашения на концерты, тизеры выступлений и полные перформансы)
- Делаю цветокоррекцию и добавляю эффекты
- Монтирую небольшие фильмы, видеоблоги
- Пишу музыку для кино, трейлеров
- Озвучиваю видео
- Обрабатываю фотографии (цветокоррекция, замена фона, фотоманипуляции)
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Портфолио
- Обрабатываю фотографии136 просмотров
- Видеомонтажер195 просмотров