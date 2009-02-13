holidaycard

Александр Кочевский holidaycard

 
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад

Полный спектр услуг по рекламному и полиграфическому дизайну.

Самостоятельное производство эксклюзивных поздравительных и

пригласительных открыток, свадебной продукции, индивидуального и

корпоративного юмористического фотомонтажа.

Портфолио
Показать больше работ