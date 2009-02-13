Александр Кочевский holidaycardholidaycard
NaN летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Полный спектр услуг по рекламному и полиграфическому дизайну.
Самостоятельное производство эксклюзивных поздравительных и
пригласительных открыток, свадебной продукции, индивидуального и
корпоративного юмористического фотомонтажа.
Портфолио
- Корпоративные открытки на Новый год2350 просмотров
- Корпоративные открытки на Новый год279 просмотров
- Без названия123 просмотра
- Календари-закладки199 просмотров
- Флаер143 просмотра
- Варианты дисконтных карточек250 просмотров
- Варианты визиток152 просмотра
- Фирменный стиль115 просмотров
- Фирменный стиль154 просмотра
- Гоамоты, дипломы175 просмотров
- Календарь154 просмотра
- Календарь квартальный144 просмотра