holyman

Сергей Власенко holyman

 
43 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Креативная Веб студия I want web

Создание сайта.

Реклама в интернете.

Фирменный стиль.

Интернет магазин.

Сопровождение

Администрарование

Разработка логотипов

Портфолио