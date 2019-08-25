ЗВУКОРЕЖИССЕР

Елизавета Игоревна

Контакты: 8(905)252-24-44 (моб.) [email protected]

Цель поиска работы: звукорежиссер, помощник звукорежиссера, работа на площадке, удаленно.

График работы: Полный день, ночная смена, смена, гибкий.

Образование: Среднее специальное, СПб ГБ ПОУ «Колледж «Звездный» Музыкальное Звукооператорское Мастерство

Опыт работы: Официально трудоустроена нигде не была, есть опыт работы на студии, домашней студии, всяческие проекты.

Навыки: Работа с различными DAW (fl, reaper, cubase, audacity, acid music…) работа с видео материалом

(мантажер: адоб премьер, вегас)

Запись, укладка речи, сведение, мастеринг, укладка шумов, саунд дизайн, установка микрофонов.

Личные качества: Ответственность, способность к быстрому обучению, коммуникабельность, творческий подход.

Очень привязана к своему делу, качественно выполняю поставленные перед собой задачи. Нацелена получить профессиональный

опыт работы, применить свои навыки на деле.

Портфолио - имеется!