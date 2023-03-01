Готов до співпраці та виконання буть яких замовлень

Займаюся переважно інноваційним бізнесом, а саме з'єднанням із взаємною користю інтелекту авторів винаходів та інновацій (Know-How).

Глибоко вивчив питання пов'язані із землевідведенням в Україні та відпрацював у реалі із багатьма особами.

Вивчив та використав законодавчу базу патентування в Україні. Зреєстрував понад 20 патентів.

Напрацював особистий досвіт у юридичної сфері - з корекцією фахового юриста - адвоката підготував багато позовів, апеляційних та касаційних скарг до судів, а також заяву до Європейського суду з прав людини.

Розробив та підтримую богато років особистий сайт - home.biz.ua у форматі .php

Маю бажання використати свій досвіт на Вашу користь для виконання буть яких замовлень.

Мій телефон +38-063-798-36-69 (у Киїівстарі та Viber, WhatsApp, Telegram) або +38-066-74-88-123