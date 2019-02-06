homedictor

Услуги Диктора, озвучивание текста, читка закадровым голосом. Качественно и дешево!

Здравствуйте, меня зовут Артём Воронин и я занимаюсь озвучкой видео материала, аудиокниг, творческих наработок и многим другим.

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