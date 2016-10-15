Статьи про нелегкую и счастливую жизнь мам и школьников, Транскрибация, Переводы с английского и немецкого языков

Здравствуйте! Рада видеть Вас на своей персональной странице. Надеюсь, нам найдется, что обсудить.

По образованию я - культуролог. Закончила Государственную академию славянской культуры. Преподаю в средней школе старшим классам историю, обществознание, мировую художественную культуру.

По совместительству я - мама двоих детей. Работа мне нравится, поэтому стараюсь читать литературу "по специальности". Кроме этого, собираю коллекцию детской литературы, для чего отслеживаю новинки на книжном рынке, знакомлюсь с рецензиями.

Много и постоянно читаю самостоятельно - классическую и современную художественную литературу (вдогонку к книгам по детской психологии и педагогике).

А теперь, пожалуй, самое главное - чем я могу быть Вам полезна.

Мой профиль - копирайт и рерайт статей на воспитательную и любую другую околодетскую тематику. Также могу помочь в написании эссе, статей по темам школьного курса обществознания. Кроме этого, берусь за переводы с немецкого, английского и польского языков текстов общей тематики.

Буду рада помочь!