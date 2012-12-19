homobibens

Контент любой сложности: качественно и грамотно.
Приветствую Вас! Если Вам нужен грамотный, "цепляющий" и яркий текст, то Вы по адресу!) Я люблю свою работу и горю делом, которым занимаюсь.
Напишу для Вас:
- продающие тексты;
- рекламные статьи;
- информационные статьи и новости;
- копирайтинг, сео-копирайтинг;
- рерайтинг.
Я – автор с гибким мышлением, поэтому уверена, что мы найдём общий язык.
Вот ссылка на аккаунт, где уже имеются некоторые наработки) http://www.etxt.ru/akunamatata.html
Действие аккаунта приостановлено!