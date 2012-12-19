homobibens

Контент любой сложности: качественно и грамотно.

Приветствую Вас! Если Вам нужен грамотный, "цепляющий" и яркий текст, то Вы по адресу!) Я люблю свою работу и горю делом, которым занимаюсь.

Напишу для Вас:

- продающие тексты;

- рекламные статьи;

- информационные статьи и новости;

- копирайтинг, сео-копирайтинг;

- рерайтинг.

Я – автор с гибким мышлением, поэтому уверена, что мы найдём общий язык.

Вот ссылка на аккаунт, где уже имеются некоторые наработки) http://www.etxt.ru/akunamatata.html