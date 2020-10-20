Ретушь и коллажирование фотографий, реалистично и со вкусом ☼
• Кадрирование, в т. ч. создание "киношных" пропорций 16:9
• Повышение резкости изображений, увеличение формата (количества пикселей) изображения• Замена фона (с учетом теней и грамотной цвето- и светокоррекцией), удаление ненужных деталей из кадра
• Ретушь фотографий без замыливания кожи, пластическое изменение лица и тела
• Изменение цвета волос, глаз, одежды
• Художественная обработка, коллажирование
• Другие работы по согласованию
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