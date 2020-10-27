ИП Солодков Д. С. - WEB Дизайнер, таргетолог, предпрениматель.

УСЛУГИ

- Разработка логотипов (фавикон бонусом);

- Разработка дизайна визиток;

- Разработка дизайна страницы Instagramm;

- Разработка дизайн-макета сайтов в Photoshop, Illustrator, XD и Figma;

- Разработка дизайна сайтов на конструкторах Tilda, Wix, Muse и т.д. ;

- Разработка сайтов на CMS Wordpress и Adobe Muse, другие CMS по запросу;

- Настройка и ведение таргетинговой рекламы в ADS Manager и ВК (опыт работы с бюджетом до 15т в месяц).

ОПЫТ РАБОТЫ

Опыт работы в данной сфере более 3ех лет. Так же являюсь владельцем трех интернет магазинов.

Владею программами: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe XD, Adobe Muse, Figma.

ПРО ДОГОВОР (примечание)

Договор составляется если оплата напрямую на карту или расчетный счет. Если оплата через платформу, то договор не заключается только ТЗ.

ЭТАПЫ РАБОТЫ (общее)

1) Составление технического задания;

2) Проработка варфрейма (только для дизайна и разработки сайтов);

3) Подписание договора;

4) Предоплата 50%;

5) Разработка дизайна, сайта, настройка таргета и т.д.;

6) Демонстрация готового дизайна или сайта на мокапе;

7) Внесение правок;

8) Подписание акта приема-передачи заказа, окончательный расчет и передача файлов.

ДОГОВОР И ГАРАНТИЙНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

- Все работы выполняются строго по договору и ТЗ;

- Отклонения и правки оплачиваются дополнительно;

- При необходимости дополнительных услуг составляется дополнительный или новый договор;

- После приема работы, в течении 1 месяца можете обратиться за небольшими правками;

- При изменении кода сайта, гарантия перестает действовать.

ЦЕНЫ

- Дизайн логотипа - от 18.000 руб;

- Дизайн макета сайта - от 20.000 руб;

- Дизайн визитной карточки - от 5.000 руб;

- Дизайн страницы инстаграма - от 8.000 руб;

- Дизайн сайта на конструкторе (Tilda, Wix, Muse и т.д.) - от 20.000 руб;

- Перевод растрового изображения в вектор (иконка, логотип и т.д.) - от 2.000 руб;

- Разработка сайта на CMS - от 30.000 руб;

- Настройка таргетинговой рекламы (рекламный кабинет ваш) - 21.000 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНО К ОЗНАКОМЛЕНИЮ

- Наполнение сайта контентом (товары, статьи, отзывы и т.д.), заполняется только та часть, которая необходима для визуального представления выполненной работы;

- Написание текстов (копирайтинг), текста предоставляете вы, либо откуда их копировать, либо вставляю сгенерированный текст (для визуального представления общей картины выполненной работы);

- Изображение предоставляете вы, либо беру любые подходящие с фотостока (для визуального представления общей картины выполненной работы). Это относится к товарам, статьям, отзывам, портфолио;

- Для разработки сайта на онлайн конструкторе нужно предоставить доступ к личному кабинету;

- Для настройки таргетинговой рекламы нужно предоставить доступ к личному кабинету;

- Не оказываю услуг верстки сайта при создании дизайна макета сайта. Верстку сайта передаете своему специалисту;

- Не оказываю услуги по написанию кода и скриптов, при создании макета сайта, либо при создании сайта на CMS, за исключением правок в CSS коде;

- Не оказываю услуги по CEO оптимизации сайта.

НЕ ОКАЗЫВАЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- Наполнение сайта контентом (товары, статьи, отзывы и т.д.). Только заполнение для визуального представления общей картины выполненной работы;

- Написание текстов (копирайтинг);

- Верстка сайтов;

- Написание кода и скриптов.