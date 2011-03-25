Обработка изображений

Творческий стаж мой незамысловат и стабилен, с 1995 года штатный фотограф в фотосалоне, в 2006 году своё фотоателье и частичный фриланс по обработке фотографий, в 2008 году полностью перешёл на фриланс и занимаюсь разноплановой обработкой изображений такой как ретушь, допечатная подготовка, коллажи, дизайн макетов полиграфической продукциии и тому подобное. Вобщем всё, что связано с Photoshop. Об этом можно писать много, проще и нагляднее посмотреть мои работы на моём сайте www.hookgallery.ru