Обработка изображений
Творческий стаж мой незамысловат и стабилен, с 1995 года штатный фотограф в фотосалоне, в 2006 году своё фотоателье и частичный фриланс по обработке фотографий, в 2008 году полностью перешёл на фриланс и занимаюсь разноплановой обработкой изображений такой как ретушь, допечатная подготовка, коллажи, дизайн макетов полиграфической продукциии и тому подобное. Вобщем всё, что связано с Photoshop. Об этом можно писать много, проще и нагляднее посмотреть мои работы на моём сайте www.hookgallery.ru
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Портфолио
- Обтравка + коллаж и стилизация176 просмотров
- Коллаж, коррекция и стилизация212 просмотров
- Ретушь с сохранением структуры кожи257 просмотров
- Ретушь с сохранением структуры кожи222 просмотра
- Ретушь с сохранением структуры кожи207 просмотров
- Обтравка фотографии товара 1232 просмотра
- Монтаж170 просмотров
- Ретушь лица для школьной виньетки658 просмотров
- Монтаж порванной фотографии + ретушь223 просмотра
- Свадебный коллаж 3169 просмотров
- Свадебный коллаж 2180 просмотров
- Свадебный коллаж 1188 просмотров