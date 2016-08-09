Разработка баз данных, веб-программирование, автоматизация.

Интересы / специализация:

- Perl/CGI, OOP, mod_perl, PHP

- HTML, CSS, XML, Javascript, AJAX, WAP

- MySQL, PostgreSQL

- Un*x, Linux (SuSE), Windows

- Apache

Разработка баз данных, веб-программирование с использованием языков, инструментов, перечисленных выше и не только. Имею профессиональный опыт работы в проектировании и разработке баз данных, ориентированных под специфические потребности клиента. Легко улавливаю задачи / процессы внутри предприятия, которые имеют потенциал для автоматизации.

Если у Вас есть задача, которая попадает в «зону» моей компетенции :) то буду рад обсудить её с Вами, предложить возможные варианты решения и разработать для Вас удобный и эффективный продукт.

Свободное общение, чтение, написание на немецком, английском иностранных языках, поэтому открывается возможность качественно работать с иностранными клиентами. Это может быть как прямое ведение переговоров так и разработка интерфейсов и т.д.