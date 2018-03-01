21 год выполняю работу на уровне студента первого курса по направлению программная инженерия
Мне 21 год , учусь на программиста инженера .Возьмусь практически за любую работу которую смогу сделать по не дорогой цене .
Пишу небольшие программки на языке паскаль , делаю презентации на любой вкус и тематику , знаю информатику (ПСПК) .
Могу написать индивидуальное стихотворение на любую тему , тематику и адресованное любому человеку.
За всё прошу не много по договорённости , так как самому нужно для опыта.
Тестирование ПО
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$8/час
от $8от 2 дней
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