21 год выполняю работу на уровне студента первого курса по направлению программная инженерия

Мне 21 год , учусь на программиста инженера .Возьмусь практически за любую работу которую смогу сделать по не дорогой цене .

Пишу небольшие программки на языке паскаль , делаю презентации на любой вкус и тематику , знаю информатику (ПСПК) .

Могу написать индивидуальное стихотворение на любую тему , тематику и адресованное любому человеку.

За всё прошу не много по договорённости , так как самому нужно для опыта.