WEB-разработчик
Занимаюсь разработкой 3 года, имею опыт в разработке веб сайтов любой сложности.
Стек технологий:
- HTML, CSS, JS, PHP,
- Jquery, Bootstrap 4,
- БЭМ, Stylus,
- WordPress.
- Верстка сайта по готовому макету,
- Доработка существующего сайта,
- Разработка сайта с нуля,
- Адаптивная верстка,
- Оптимизация сайта,
- Разработка сайта под WordPress.
Telegram: @horkworse
Email: [email protected]
Skype: evgen15032
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Портфолио
- Strict87 просмотров
- Frmix78 просмотров
- Журнал трамвайчик97 просмотров