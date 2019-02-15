horkworse

Евгений horkworse

 
24 годаРоссия/Екатеринбург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
WEB-разработчик

Занимаюсь разработкой 3 года, имею опыт в разработке веб сайтов любой сложности.

Стек технологий:

  • HTML, CSS, JS, PHP,
  • Jquery, Bootstrap 4,
  • БЭМ, Stylus,
  • WordPress.
Оказываемые услуги:

  • Верстка сайта по готовому макету,
  • Доработка существующего сайта,
  • Разработка сайта с нуля,
  • Адаптивная верстка,
  • Оптимизация сайта,
  • Разработка сайта под WordPress.
Контакты:

Telegram: @horkworse

Email: [email protected]

Skype: evgen15032

PHPJavascriptWordPressВерстка сайтаСайт на WordPressHTMLCSSBootstrapjQuery
Портфолио