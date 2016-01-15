Рерайтер,Копирайтер

Образование:Донецкий Базовый Медицинский Колледж 2004г,СГПУ "Практическая психология и дошкольное образование" 2009г.Пишу стихи с 7 лет.

Мы все как дети ждали чуда,

И колесницу у ворот,

Чтоб появился неоткуда,

Волшебный праздник Новый Год!

Чтоб в нашей школе театральной

Повеяло вдруг торжеством,

Запахло елкой натуральной

И пышным праздничным столом.

Мы рады видеть Дед Мороза,

Пестрит снегурочки наряд,

Сбылись несбыточные грезы

Играют,пляшут все подряд.

Мы ждали долго,дни считали,

Костюм искали,макияж

И в игры разные играли,

Чтоб был веселым праздник наш.

И вот настал счастливый случай,

Чтоб все задумки воплотить,

Наш театр "Образ" самый лучший,

И праздник наш нельзя забыть.

Пускай же радость,вдохновение

За этот год придут не раз,

И лишь приятное волнение,

Порой одолевает нас!