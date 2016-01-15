Образование:Донецкий Базовый Медицинский Колледж 2004г,СГПУ "Практическая психология и дошкольное образование" 2009г.Пишу стихи с 7 лет.
Мы все как дети ждали чуда,
И колесницу у ворот,
Чтоб появился неоткуда,
Волшебный праздник Новый Год!
Чтоб в нашей школе театральной
Повеяло вдруг торжеством,
Запахло елкой натуральной
И пышным праздничным столом.
Мы рады видеть Дед Мороза,
Пестрит снегурочки наряд,
Сбылись несбыточные грезы
Играют,пляшут все подряд.
Мы ждали долго,дни считали,
Костюм искали,макияж
И в игры разные играли,
Чтоб был веселым праздник наш.
И вот настал счастливый случай,
Чтоб все задумки воплотить,
Наш театр "Образ" самый лучший,
И праздник наш нельзя забыть.
Пускай же радость,вдохновение
За этот год придут не раз,
И лишь приятное волнение,
Порой одолевает нас!