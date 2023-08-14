Інтернет-магазини: описи, заповнення карток товарів, робота з маркетплейсами
Доброго дня!
Надаю послуги для інтернет-магазинів:
створення унікальних, SEO-оптимізованих описів товарів будь-якої складності (тематика - побутова електроніка, гаджети, одяг та взуття, посуд, аксесуари);
заповнення та налаштування карток товарів (Хорошоп, Пром, Хаббер, ShopExpress);
технічний переклад інформації про товари з англійської мови - інструкції, описи;
створення відеоінструкцій та відеооглядів на товари;
Портфолио
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