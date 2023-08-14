horokhovtorovuk

Костянтин horokhovtorovuk

 
39 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Інтернет-магазини: описи, заповнення карток товарів, робота з маркетплейсами

Доброго дня!

Надаю послуги для інтернет-магазинів:

  • створення унікальних, SEO-оптимізованих описів товарів будь-якої складності (тематика - побутова електроніка, гаджети, одяг та взуття, посуд, аксесуари);

  • заповнення та налаштування карток товарів (Хорошоп, Пром, Хаббер, ShopExpress);

  • технічний переклад інформації про товари з англійської мови - інструкції, описи;

  • створення відеоінструкцій та відеооглядів на товари;

Наполнение сайтов
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$25/час
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