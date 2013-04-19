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Отзывы заказчиков
$29
10 баллов
12 лет назад
Работы была выполнена по ТЗ. Материалы получены вовремя. В портфеле работу можно указать с комментарием "Адаптация на основе готовых макетов". В целом, приятный молодой человек, оперативен и владеет навыками обработки полиграфии на высоком уровне. Продолжим сотрудничество. С удовольствием.
Ответный отзыв
Спасибо за проект, очень доволен сотрудничеством, надеюсь на продолжение. Приятно работать с профессионалом и хорошим человеком.
3D-графика
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Баннеры
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