Работы была выполнена по ТЗ. Материалы получены вовремя. В портфеле работу можно указать с комментарием "Адаптация на основе готовых макетов". В целом, приятный молодой человек, оперативен и владеет навыками обработки полиграфии на высоком уровне. Продолжим сотрудничество. С удовольствием.