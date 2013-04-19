horoshov

Алексей horoshov

 
43 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Качество за разумные деньги

Портфолио

https://www.free-lance.ru/users/Horoshov/

Отзывы заказчиков

5050482
42 года
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$29
10 баллов
12 лет назад
Полиграфия на основе макетов в corel. Визитка
Работы была выполнена по ТЗ. Материалы получены вовремя. В портфеле работу можно указать с комментарием "Адаптация на основе готовых макетов". В целом, приятный молодой человек, оперативен и владеет навыками обработки полиграфии на высоком уровне. Продолжим сотрудничество. С удовольствием.
Спасибо за проект, очень доволен сотрудничеством, надеюсь на продолжение. Приятно работать с профессионалом и хорошим человеком.
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