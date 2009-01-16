horoshy4elovek

Genady Kobets horoshy4elovekhoroshy4elovek
NaN летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Дизайн интерьера , архитектура
Уровень образования - высшее
1)сентябрь 2000 - июль2006
Белорусский Национальный Технический Университет, архитектурный факультет, специальность - архитектор
2) магистратура БНТУ
сентябрь 2006 – июль 2007
специальность - архитектор
Опыт работы:
1) с 1 сентября 2005 - ООО «архитектурная студия - 7» , должность – архитектор-дизайнер, функциональные обязанности – разработка идеи, визуального образа, эскизного проекта, строительного проекта.
2) сентябрь2003- август2005 – ООО «Самелго» , должность - дизайнер
Опыт работы с компьютером: операционная система Windows , программы 3DstudioMAX, Vray , AutoCAD, Photoshop , CorelDraw , Screen blast Movie Studio .
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