horoshy4elovek

Genady Kobets horoshy4elovek

 
NaN летБеларусь/Минск
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Дизайн интерьера , архитектура

Уровень образования - высшее

1)сентябрь 2000 - июль2006

Белорусский Национальный Технический Университет, архитектурный факультет, специальность - архитектор

2) магистратура БНТУ

сентябрь 2006 – июль 2007

специальность - архитектор

Опыт работы:

1) с 1 сентября 2005 - ООО «архитектурная студия - 7» , должность – архитектор-дизайнер, функциональные обязанности – разработка идеи, визуального образа, эскизного проекта, строительного проекта.

2) сентябрь2003- август2005 – ООО «Самелго» , должность - дизайнер

Опыт работы с компьютером: операционная система Windows , программы 3DstudioMAX, Vray , AutoCAD, Photoshop , CorelDraw , Screen blast Movie Studio .

AutoCADCorelDRAWPhotoshop