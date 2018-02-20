Project Manager web development

Опыт, навыки

— проектная документация;

— составление плана проекта;

— согласование сроков;

— анализ возможных рисков;

— участие в подборе и утверждении проектной команды;

— разбивка продукта на компоненты и раздача их исполнителям;

— определение требуемых ресурсов и рабочей среды, их распределение внутри команды;

— постановка рабочего процесса в команде (разработка, тестирование, работа с требованиями);

— определение приоритетности задач;

— организация работы команды вокруг требуемой задачи;

— отслеживание состояния проекта, хода выполнения задач;

— отслеживание должной приоритетности выполнения задач;

— отслеживание нагрузки задачами и прогресса по задачам каждого разработчика;

— отслеживание сроков выполнения задач;

— удерживание команды в рабочем состоянии, мотивация команды;

— решение всевозможных конфликтных ситуаций внутри команды и в связке заказчик-команда;

— общение с заказчиком, управление его ожиданиями;

— предоставление заказчику отчетности о ходе выполнения задач и проекта в целом;

— презентация заказчику готовых решений, демо-версий, прототипов;

— управление IT командой;

— контроль дебиторская задолженности.

— реализация проектов, от идеи до готового продукта.

— анализ UX дизайна

— анализ показателей google analytics внесение нужных изменений.

— использование разных CRM: bitrix24, JIRA, worksection, мегаплан, redmine

— большой опыт работы в с отделами pps, smm, seo, graphic design, видео и фото продакшн.

Часть сданных проектов:

mirrolab.com

jasmine.ua

anexbaby.com

mamakupi.ua

dneprovsky.com

kazkovaoselya.com.ua

master-sporta.com.ua

softorg.com.ua

promin.lutsk.ua

ulas.ua

plafonstudio.com

gcc.md

talfort.com.ua

dental-clinic.od.ua

dmytruk.com - макеты сайта

dmytruk-grill.com.ua - макеты сайта