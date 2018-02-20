Опыт, навыки
— проектная документация;
— составление плана проекта;
— согласование сроков;
— анализ возможных рисков;
— участие в подборе и утверждении проектной команды;
— разбивка продукта на компоненты и раздача их исполнителям;
— определение требуемых ресурсов и рабочей среды, их распределение внутри команды;
— постановка рабочего процесса в команде (разработка, тестирование, работа с требованиями);
— определение приоритетности задач;
— организация работы команды вокруг требуемой задачи;
— отслеживание состояния проекта, хода выполнения задач;
— отслеживание должной приоритетности выполнения задач;
— отслеживание нагрузки задачами и прогресса по задачам каждого разработчика;
— отслеживание сроков выполнения задач;
— удерживание команды в рабочем состоянии, мотивация команды;
— решение всевозможных конфликтных ситуаций внутри команды и в связке заказчик-команда;
— общение с заказчиком, управление его ожиданиями;
— предоставление заказчику отчетности о ходе выполнения задач и проекта в целом;
— презентация заказчику готовых решений, демо-версий, прототипов;
— управление IT командой;
— контроль дебиторская задолженности.
— реализация проектов, от идеи до готового продукта.
— анализ UX дизайна
— анализ показателей google analytics внесение нужных изменений.
— использование разных CRM: bitrix24, JIRA, worksection, мегаплан, redmine
— большой опыт работы в с отделами pps, smm, seo, graphic design, видео и фото продакшн.
Часть сданных проектов:
dmytruk.com - макеты сайта
dmytruk-grill.com.ua - макеты сайта