horssssss

Віталій horssssss

 
25 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Резюме

Віталій

Запалений і творчий професіонал з багаторічним досвідом у сфері контент-креативу та обробки зображень. Вміння працювати з мовою, текстом та графічним матеріалом дозволяє досягати видатних результатів у віртуальному просторі. Ефективно виконую завдання будь-якої складності, забезпечуючи високу якість та творчість.

Навички:

Рерайтинг та Копірайтинг:

  • Високий рівень володіння мовою, грамотність та структурованість тексту.

  • Здатність перетворювати існуючий контент на унікальний, залишаючи сенс і структуру незмінними.

  • Творчий підхід до написання продаючих текстів для рекламних матеріалів, веб-сайтів та блогів.

Переклад:

  • Вільне володіння Англійською мовою.

  • Точність та глибоке розуміння культурних особливостей при перекладі текстів.

  • Досвід перекладу різноманітного контенту: технічних, наукових, художніх тощо.

Обробка фото:

  • Вміння використовувати програми Adobe Photoshop, Lightroom та інші інструменти для професійної обробки фотографій.

  • Корекція кольору, ретуш та створення графічних ефектів для досягнення бажаного візуального враження.

  • Аккуратність та уважність до деталей при роботі з обробкою фотографій.