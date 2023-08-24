Резюме

Віталій



Запалений і творчий професіонал з багаторічним досвідом у сфері контент-креативу та обробки зображень. Вміння працювати з мовою, текстом та графічним матеріалом дозволяє досягати видатних результатів у віртуальному просторі. Ефективно виконую завдання будь-якої складності, забезпечуючи високу якість та творчість.

Навички:

Рерайтинг та Копірайтинг:

Високий рівень володіння мовою, грамотність та структурованість тексту.

Здатність перетворювати існуючий контент на унікальний, залишаючи сенс і структуру незмінними.

Творчий підхід до написання продаючих текстів для рекламних матеріалів, веб-сайтів та блогів.

Переклад:

Вільне володіння Англійською мовою.

Точність та глибоке розуміння культурних особливостей при перекладі текстів.

Досвід перекладу різноманітного контенту: технічних, наукових, художніх тощо.

Обробка фото: