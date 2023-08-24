Резюме
Віталій
Запалений і творчий професіонал з багаторічним досвідом у сфері контент-креативу та обробки зображень. Вміння працювати з мовою, текстом та графічним матеріалом дозволяє досягати видатних результатів у віртуальному просторі. Ефективно виконую завдання будь-якої складності, забезпечуючи високу якість та творчість.
Навички:
Рерайтинг та Копірайтинг:
Високий рівень володіння мовою, грамотність та структурованість тексту.
Здатність перетворювати існуючий контент на унікальний, залишаючи сенс і структуру незмінними.
Творчий підхід до написання продаючих текстів для рекламних матеріалів, веб-сайтів та блогів.
Переклад:
Вільне володіння Англійською мовою.
Точність та глибоке розуміння культурних особливостей при перекладі текстів.
Досвід перекладу різноманітного контенту: технічних, наукових, художніх тощо.
Обробка фото:
Вміння використовувати програми Adobe Photoshop, Lightroom та інші інструменти для професійної обробки фотографій.
Корекція кольору, ретуш та створення графічних ефектів для досягнення бажаного візуального враження.
Аккуратність та уважність до деталей при роботі з обробкою фотографій.