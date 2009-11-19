Образование высшее:
специалист по Международным экономическим отношениям плюс аспирантура по специальности "История Украины"
Знание языков:
украинский, русский, английский, польский
Предлагаю помощь в написании дипломных и курсовых студенческих работ по таким предметам:
ВЭД
История
Международные отношения (и все из этого цикла)
Международные экономические отношения
Менеджмент и маркетинг
Культурология
Конфликтология
Педагогика
Политология
Философия
Экономика, экономическая теория
Этика, эстетика
От вас требуется согласованный с руководителем план работы
ПЕРЕВОДЫ:
АНГ/РУС(УКР), ПОЛ/РУС(УКР), РУС/УКР, УКР/РУС/АНГ/ПОЛ
Тематика текстов практически не ограниченна, не берусь только за технические АНГ/РУС и ПОЛ/РУС тексты. Также редактирование переведенных текстов. Кроме того, редактирование текстов любой сложности (вплоть до кандидатских диссертаций).
РЕРАЙТ И КОПИРАЙТИНГ:
– авторские статьи, тексты на различные темы;
– контент для сайтов.