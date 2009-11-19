Специалист по МЭО

Образование высшее:

специалист по Международным экономическим отношениям плюс аспирантура по специальности "История Украины"

Знание языков:

украинский, русский, английский, польский

Предлагаю помощь в написании дипломных и курсовых студенческих работ по таким предметам:

ВЭД

История

Международные отношения (и все из этого цикла)

Международные экономические отношения

Менеджмент и маркетинг

Культурология

Конфликтология

Педагогика

Политология

Философия

Экономика, экономическая теория

Этика, эстетика

От вас требуется согласованный с руководителем план работы

ПЕРЕВОДЫ:

АНГ/РУС(УКР), ПОЛ/РУС(УКР), РУС/УКР, УКР/РУС/АНГ/ПОЛ

Тематика текстов практически не ограниченна, не берусь только за технические АНГ/РУС и ПОЛ/РУС тексты. Также редактирование переведенных текстов. Кроме того, редактирование текстов любой сложности (вплоть до кандидатских диссертаций).

РЕРАЙТ И КОПИРАЙТИНГ:

– авторские статьи, тексты на различные темы;

– контент для сайтов.