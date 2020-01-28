HOSTAGE/SADNESS

Волевач Дарина Александровна

18 лет Дизайн/АртНавыки: комиксы, создание логотипов, баннеры, визитки, мерч, ретушь фото, иллюстрация, монтаж

Курсы: Училась год в академии "Шаг" на дизайн, освоила программы Photoshop и Artweaver. Отдельно сама выучила монтаж в Sony Vegas Pro, но пока-что не хочу работать в этой области, хотя выполняла заказы на съемку и монтаж.

Опыт работы: В основном долгое время работала в соц.сетях, выполняла заказы из роду разработки мерча и артов на заказ за небольшую сумму, поэтому решила попробовать себя во фрилансе. Так же делала логотипы, визитки, баннеры просто ради опыта, после освоила ретушь фото. На данный момент работаю в таких программах как Adobe Photoshop, PaintTool Sai, MediBang Pro, Adobe Illustrator.