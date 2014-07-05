Продающая инфографика для бизнеса

У вас есть свой сайт в интернете? И вы хотите привлечь к нему больше посетителей? Тогда вам нужно создать свое видео для сайта. Такой видеоролик будет привлекать вашу целевую аудиторию, повышать рейтинг сайта в результатах поиска, задерживать людей на страницах вашего сайта, повышать конверсию. На западе каждый интернет-предприниматель знает, что видео для сайта - это залог успеха проекта. Видеоролик доступно и сжато объяснит вашим клиентам все особенности вашего продукта или сервиса, чтобы у человека не осталось лишних вопросов. Видео для сайта - это незаменимая вещь для сетевого маркетинга, инфобизнеса и других сфер онлайн-бизнеса. Закажите видео для сайта у нас!

Работы:

https://www.youtube.com/watch?v=l0kKiG3XQkA&list=PLX6KrKwrlmgc4-awsLTII7flOExCAKk5F

Паблик вк:

http://vk.com/informy_vk

Skype: hostevens111