Что я делаю?
Linux/Apache/PHP7/MySQL – 5 лет;
Фронтенд: js/jquery/Angular js/react js
Бекенд: php , laravel; node.js; mvc
Framework Yii1, Yii2. Laravel,
CMS: 1С – Битрикс,Wordpress.
Разработал несколько десятков стартапов с нуля, проектирования сложных систем.
Делаю качественный код, отдаю предпочтение интересным и оригинальным проектам.
Разработка стартапов, CRM, различных сложных систем, интернет-магазинов, сайтов , и т.п., более 200 завершенных проектов в сети. php (laravel), sql( mysql, postgre, mssql), js (jquery, AngularJs), различные API (vk, facebook etc.), плат. системы paypal, 2checkout, webmoney, многолетняя поддержка проектов с высокой посещаемостью и сложностью.
Программирование :
Обслуживание существующих проектов, поддержка и оптимизация высоконагруженных сайтов.
Договор. Гарантии.
Разработка ТЗ, концепция, дизайн, верстка, программирование, спецэффекты, система управления.
Бесплатная тех. обслуживание сайта в течении 3-х месяцев
Специализации: Программирование / Веб-программирование, Разработка сайтов / Веб-программирование
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