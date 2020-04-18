Копирайтер
Доброе время суток!
Меня зовут Ксения, представлюсь Вам, как школьная отличница!
Предоставляю к услугам написание курсовых и дипломных работ, разработка проектов для студентов и школьников. Юридическое образование и пройденный курсы журналистики, помогут в написании даже некоторых статей для блога или сайта. Качество и своевременное выполнение работы гарантированно. Удобство в сотрудничестве очень ценно для меня.
Рада буду быть полезной именно для Вас!
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Уроки и Репетиторство
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