hozainova_RSYA

Специалист по настройке рекламы в РСЯ (Рекламная Сеть Яндекса)

Я,Екатерина Хозяинова, начинающий специалист по интернет-рекламе в Рекламной Сети

Яндекса (РСЯ).Изучив самые современные и перспективные рекламные технологии на тренинге Виталия

Гандзия «Специалист по интернет рекламе 3.0», предлагаю внедрить их для Вас совершенно

бесплатно. От меня – создание и настройка рекламы в интернете (в Рекламной Сети

Яндекса). От вас – только честный и непредвзятый подробный отзыв о результатах

моей работы. Заинтересовало ли Вас моё предложение? Ожидаю Вашего ответа.