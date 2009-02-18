hozman

Виктор Демихов hozman

 
39 летБеларусь/Жлобин
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Подогнать шаблон под тематику новостного портала

    Есть шаблон для CMS Joomla 1.5 от IceTheme "it_sporty_2". Нужно подогнать его под новостной портал по тематике Forex. Особо много не требую. Но хочу чтоб были основные меню типа accordion (раздвигающиеся) Ну и по мелочи, ...

    Joomla
    Дизайн сайтов4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод видео

    Вот видео http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2909220. Субтитров нет. Нужно всё это дело перевести. Цену говорите, обсудим...

    Переводы9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Консультации по vBulletin

    Здравствуйте. Ищу человека, который сможет проконсультировать меня по работе с движком форума vBulletin. Вопросы меня интересующие... установка некоторых хаков и их настройка, и некоторые другие вопросы.

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработка дизайна под Джумлу

    Требуется разработать дизайн под Джумлу. Будет тематический портал (тематика Типа http://ariom.ru/ , http://daolubvi.ws/, http://woodash.ru). Все мелочи можно обсудить по асе 3333021, почта [email protected] ну или через сайт. Приветствуюся оригинальные идеи в проекте.

    Joomla
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Создать и раскрутить торрент-трекер

    Здравствуйте. У меня повилась идея создать торрент трекер очень узконаправленный, подобных ещё не встречал ... В общем что мне нужно. 1. Поднять трекер и оптимизировать его. 2. Дизайн. 3. Продвижение. Кто может это сделать за ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Администрирование сети

    Я скоро начинаю строить локальную компютерную сеть , и нужно "будет разворачивать сервисы" в сети, а также развивать её. Много не предложу, но считаю, что на обоюдно удобных условиях сойдёмся, ...

    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад