Есть шаблон для CMS Joomla 1.5 от IceTheme "it_sporty_2". Нужно подогнать его под новостной портал по тематике Forex. Особо много не требую. Но хочу чтоб были основные меню типа accordion (раздвигающиеся) Ну и по мелочи, ...
- Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Вот видео http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2909220. Субтитров нет. Нужно всё это дело перевести. Цену говорите, обсудим...Переводы9 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Ищу человека, который сможет проконсультировать меня по работе с движком форума vBulletin. Вопросы меня интересующие... установка некоторых хаков и их настройка, и некоторые другие вопросы.Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется разработать дизайн под Джумлу. Будет тематический портал (тематика Типа http://ariom.ru/ , http://daolubvi.ws/, http://woodash.ru). Все мелочи можно обсудить по асе 3333021, почта [email protected] ну или через сайт. Приветствуюся оригинальные идеи в проекте.Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. У меня повилась идея создать торрент трекер очень узконаправленный, подобных ещё не встречал ... В общем что мне нужно. 1. Поднять трекер и оптимизировать его. 2. Дизайн. 3. Продвижение. Кто может это сделать за ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт14 лет назад
Я скоро начинаю строить локальную компютерную сеть , и нужно "будет разворачивать сервисы" в сети, а также развивать её. Много не предложу, но считаю, что на обоюдно удобных условиях сойдёмся, ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт15 лет назад