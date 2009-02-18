Есть шаблон для CMS Joomla 1.5 от IceTheme "it_sporty_2". Нужно подогнать его под новостной портал по тематике Forex. Особо много не требую. Но хочу чтоб были основные меню типа accordion (раздвигающиеся) Ну и по мелочи, ...