hperjjoniz

Жизнь и здоровье человека

Немного подробностей, много неясностей и довольно мало шансов быть реализованными планами Минздрава в связи с внедрением так называемых противотанковый пакет предназначался для дополнительных средств, поступающих из-за увеличения страхового взноса или из другого источника - таковы выводы обсуждения Регионального медицинского совета в Варшаве 26 сентября, заместителем медицинского директора департамента Мазовецкого округа Национального фонда здравоохранения Михаила Дзегилевского.

На встрече также присутствовали президент Фонда «Порозумение» 1 июня Петр Петровский и представители самоуправления медсестер и акушерок.

Михал Дзенгелевский представил членам Совета основные положения противотанкового пакета и действий, которые будут предприняты в области онкологии уже 1 января следующего года.

Он получит приоритет, так как пациентам с подозрением на рак должны быть предоставлены оперативная диагностика и, в случае подтверждения, оперативное лечение.

- Фонд оплатит диагностику рака, - сказал Михал Дзенгелевски в ответ на сомнения членов совета, окажется ли полученным, что НФЗ в конечном итоге будет платить только за диагностические процедуры в случае подтверждения рака.

- Положения закона верны.

Проблема в том, что для их реализации требуется еще как минимум 4 миллиарда злотых, - заявил президент правления Анджей Савони.

Наибольшую обеспокоенность у членов Совета и организаций пациентов вызывает отсутствие средств для реализации нормативных положений (противотанковый пакет был введен в результате поправки к Закону об услугах здравоохранения, финансируемых из государственных средств) http://davlenie.org/kakie-produkty-povyshayut-davlenie.html.

Директор Dziegielewski не хотел говорить о финансовой стороне всего проекта.

Врачи и руководители больниц обеспокоены тем, будут ли диагностика и лечение рака приоритетными, не будут ли они финансироваться за счет сокращения расходов на другие области медицины.

«Деньги должны быть найдены», - сказал директор Дзегелевски.

Президент Фонда Пиотровского поделился с Советом информацией, полученной на одной из встреч с представителями Министерства здравоохранения, о том, что министерство рассчитывает на «дополнительные» средства из-за улучшения макроэкономических показателей (что должно привести к увеличению занятости и увеличению оплаты труда, что, в свою очередь, - к повышению поступления от страховых взносов).

- Боюсь, однако, что денег не будет, или их будет слишком мало.

Боюсь, что базовая медицинская помощь, которая сейчас не работает, будет работать еще хуже, - сказал Пиотровский.

По его мнению, пациенты начнут искать помощь за границей, используя трансграничную директиву.

В связи с новым законом в следующем году не будет конкурса предложений о льготах.

- Срок действия контрактов в следующем году истекает, - объявил Михал Дзегелевски.

Он сообщил, что Mazowieckie NFZ уже начал рассылать предложения по приложениям к действующим контрактам.

Во время заседания ОРЛ Богдан Воронович, полномочный представитель по вопросам здоровья врачей и стоматологов, доложил о своей деятельности.

Он сообщил, что с момента его назначения на эту функцию весной этого года он провел переговоры с восемью зависимыми врачами.

Двое из них были убеждены пройти лечение.

Адвокат указал на несовершенство действующих в настоящее время положений.

ORL все равно будет заниматься этой темой.

JW